Gençlerbirliği Bodrumspor maç skoru kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-0’dan muhteşem dönüş

Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Bodrumspor'u ağırladı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Bodrumspor'u 2-0 geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Ankara temsilcisi, sahasında hata yapmadı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK, 19. dakikada Adem Metin Türk’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bodrum FK, 51. dakikada Ali Habeşoğlu’nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada M’Baye Niang ile farkı teke indirirken, 67. dakikada Samed Onur skora denge sağladı.

Kırmızı-siyahlılar, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Niang’ın golüyle 3-2 üstünlüğü ele geçirdi.