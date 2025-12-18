Habertürk eski genel müdürü Veyis Ateş adliyeye götürüldü!

Habertürk’ün eski ana haber sunucusu ve eski Genel Müdürü olan Ateş, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Ünlü televizyoncunun hangi dosya kapsamında sorgulanacağına dair resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmazken iddialara göre, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif ve eski Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Veyis Ateş'in de ifadesine başvurulacağı öne sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son aylarda titizlikle yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar neticesinde, aralarında medya dünyasının tanınmış simalarından eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 10 şüpheli, uyuşturucu madde kullanımı, bulundurulması ve bu duruma yer temin edilmesi suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın bir diğer kolunda, cemiyet hayatında düzenlediği etkinliklerle tanınan Sercan Yaşar, benzer suçlamaların yanı sıra ticaret şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, ancak yargı sürecinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti. Aynı dosya kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı eski spiker Ela Rümeysa Cebeci ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasıyla tutuklanan isimler arasında yer alarak yargı sürecine dahil edildi.