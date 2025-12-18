Hakan Fidan Miami'deki Gazze toplantısına katılacak

Kategoriler
Yarın ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde Gazze konulu önemli bir toplantı yapılacak. Toplantıda ABD, Mısır ve Katar'ı temsil eden yetkililer bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, kritik zirveyle ilgili bir açıklama yaparak Miami'deki toplantıya Bakan Hakan Fidan'ın da katılacağı bilgisini verdi.
Toplantıda 10 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesteki son durum, bundan sonra yapılması gerekenler ve diğer bölgesel meseleler ele alınacak.