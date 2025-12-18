Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kazaksitan meclisi kabul etti! LGBT propagandası yapanlara hapis cezası verilecek!

Kazakistan Parlamentosu, kamuya açık alanlarda ve medya mecralarında LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 19:04

Parlamentosunun üst kanadı Senatonun genel oturumunda, "Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yasa tasarısı görüşüldü.

HALKA AÇIK YERDE LGBT PROPAGANDASI YASAKLANDI

Senatonun iki oturum sonrası kabul ettiği yasa tasarısına göre, ülkede ve halka açık alanlarda geleneksel olmayan cinsel yönelimi teşvik eden içeriklerin yayılması yasaklandı. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, oturum sonrası gazetecilere, bundan sonra propagandası için uygulanacak cezalar hakkında açıklamalarda bulundu.

PARA CEZASI ARDINDAN GÖZALTI

Koçetov, yeni yasal düzenlemenin beyan niteliğinde olduğunu, dolayısıyla cezai işlemin uygulanmasından önce bir şikayetin olması gerektiğini ve suçun ispatı durumunda ilkinde para cezası, suç tekrarlandığında ise para cezasının artırılacağını veya 10 güne kadar gözaltı süresi verilebileceğini bildirdi. ​​​​​​​Kazakistan Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise söz konusu tasarının uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığına işaret etti.

CUMHURBAŞKANININ ONAYINA SUNULDU

Jakselekova, Kazakistan mevzuatına göre LGBT topluluğuna mensup olmanın bir suç teşkil etmediğini belirterek, "Yeni yasal düzenleme, yalnızca için geçerlidir. Yani LGBT'nin açık bir şekilde kamuoyuna yönelik propagandasını yasaklıyor. Bu, Kazakistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla uyumludur." ifadelerini kullandı. Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı onayına gönderildi.

