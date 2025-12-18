Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Facebook'ta bedava devri bitiyor: Abone olmayana paylaşım sınırı!

Sosyal medya devi Meta, Facebook üzerinde bağlantı paylaşımını kısıtlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Profesyonel hesapları ve sayfaları kapsayan adım, kullanıcıları ücretli aboneliğe zorlayabilir.

, Facebook kullanıcılarının platform üzerinde paylaşabileceği bağlantı (link) sayısına kısıtlama getirdi. TechCrunch'ın haberine göre, sınırlamadan etkilenmemek ve dilediği kadar bağlantı paylaşmak isteyenlerin abonesi olması gerekecek.

"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR" DÖNEMİ

Sosyal medya stratejisti Matt Navarra tarafından fark edilen test sürecine göre, aylık 14,99 dolardan başlayan ücretli aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar, belirli bir kotanın üzerinde bağlantı paylaşamayacak.

Navarra'nın paylaştığı ekran görüntülerine göre, kısıtlama dahilindeki kullanıcılar; affiliate linklerini, yorumları ve Facebook, Instagram ya da WhatsApp gibi Meta ekosistemindeki platformlara ait içerikleri paylaşmaya devam edebilecek. Ancak dış kaynaklı site bağlantıları engele takılacak.

Facebook'ta bedava devri bitiyor: Abone olmayana paylaşım sınırı!

PROFESYONEL HESAPLAR VE SAYFALAR HEDEFTE

Konuyla ilgili TechCrunch'a açıklamalarda bulunan Meta sözcüsü, testi doğruladı. Yapılan açıklamada, uygulamanın şu an için profesyonel modu kullanan hesapları ve Facebook sayfalarını kapsadığı belirtildi: "Sınırlı bir test yürütüyoruz. Amacımız, daha fazla bağlantı paylaşma imkanının abonelerimiz için artı bir değer katıp katmadığını görmek."

Profesyonel mod, kişisel profillerin içerik üretici formatına dönüştürülmesini sağlarken, içeriklerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesine olanak tanıyor. Öte yandan bloglarından veya diğer platformlardan trafik çekmek isteyen içerik üreticilerinin ve markaların zor durumda kalacağı düşünülüyor.

Facebook'ta bedava devri bitiyor: Abone olmayana paylaşım sınırı!

YAYINCILAR ŞİMDİLİK KAPSAM DIŞI

Şirket, mevcut deneyin yayıncıları (haber siteleri vb.) kapsamadığını vurguladı. Ayrıca kullanıcıların yorumlar kısmında bağlantı paylaşmaya devam edebileceği ve herhangi bir sınırlama olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Benzer bir yaklaşım, Elon Musk yönetimindeki X (eski adıyla Twitter) platformunda da görülmüştü. X, kullanıcıları platformda tutmak amacıyla bağlantı içeren gönderilerin görünürlüğünü azaltma yoluna gitmişti.

