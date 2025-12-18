Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

Kategoriler
Osmanlı mutfağının sevilen yemeği hünkarbeğendi, Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında beğeni topladı. Gastronomi dünyasının prestijli sitesi Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 güvecini sıraladı. Közlenmiş patlıcan, kuzu eti ve beğendi ile hazırlanan geleneksel yemek bakın kaçıncı sıraya yerleşti…
Taste Atlas, 2025 sona ererken yılın en iyi yemeklerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce tatlı, çorba ve kebaplarla dünyanın en iyi yemekleri listesine giren Türkiye, bu sefer de en iyi güveçler sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yapılan açıklamaya göre Osmanlı mutfağının sevilen yemeği hünkarbeğendi zirveyi zorlayan bir puanla dünyanın en iyi 100 güveci arasına girdi…
1.SECO DE CABRITO
Acı biber, bezelye, havuç ve keçi eti gibi malzemelerle hazırlanan Seco de cabrito; Peru’da genellikle aile kutlamaları gibi özel günler için hazırlanıyor.
2. PHANAENG CURRY
Ağırlıklı olarak sığır eti, tavuk veya ördek eti ile hazırlanan Phanaeng köri, Tayland'ın geleneksel yemekleri arasında yer alıyor.
3. HÜNKARBEĞENDİ
Közlenmiş patlıcan ile süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş unla hazırlanan beğendi üzerine kuzu eti konularak servis edilen Hünkarbeğendi Osmanlı mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor.
4. MURGH MAKHANI (BUTTER CHICKEN)
Murgh makhani Hint yemekleri arasında en tanınmış olanı ve uluslararası platformlarda tereyağlı tavuk olarak biliniyor. 'Naan' (Hint ekmeği) ile tüketilen yemek; kızartılmış et, bol baharat, krema, domates ve tereyağı ile hazırlanıyor.
5. KARE
Japon usulü köri genellikle Karē olarak biliniyor. Önceleri sadece zenginlerin yiyebileceği pahalı bir lezzet olarak tanınan güveç üç farklı şekilde hazırlanabiliyor. Karē raisu ise yemeğin en çok tercih edilen türü.
6. SHAHI PANEER
Shahi paneer, Hindistan'ın Moghul mutfağından geliyor. Vejetaryen bir yemek olan shahi paneer, genellikle naan, roti veya puri gibi Hint ekmekleriyle birlikte servis ediliyor.
7. GULAI
Endonezya körisi olarak da adlandırılan gulai, baharatlı lezzetiyle dikkat çekiyor. Görüntüsü ve tadı sebebiyle Hint mutfağının etkisiyle Sumatra'da ortaya çıktığı tahmin edilen Gulai, günümüzde Endonezya'da sevilerek tüketiliyor.
8. KHORESH
İran mutfağının sevilen yemekleri arasına yer alan Khoreshaslında yavaş pişirilen yemekleri ifade ediyor. Genellikle pilavla servis edilen yemeğin pek çok farklı versiyonu bulunuyor.
9. WAT
Acı biber, sarımsak, zencefil, rue, fesleğen, çörek otu ve çemen otu gibi malzemelerle hazırlanan Wat, Etiyopya'nın ulusal yemeklerinden arasında yer alıyor. Havanda tokmakla öğütülen bu karışıma genellikle tavuk eti eşlik ediyor.
10. MOQUECA BAIANA
Brezilya'nın Bahia eyaletinden gelen bir deniz ürünleri güveci olarak tanımlanan Moqueca Baiana, genellikle kişniş ve pirinçle servis ediliyor.