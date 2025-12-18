Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

Aralık 18, 2025 17:31
1
Dünyanın en iyi güveçleri

Osmanlı mutfağının sevilen yemeği hünkarbeğendi, Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında beğeni topladı. Gastronomi dünyasının prestijli sitesi Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 güvecini sıraladı. Közlenmiş patlıcan, kuzu eti ve beğendi ile hazırlanan geleneksel yemek bakın kaçıncı sıraya yerleşti…

2
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

Taste Atlas, 2025 sona ererken yılın en iyi yemeklerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce tatlı, çorba ve kebaplarla dünyanın en iyi yemekleri listesine giren Türkiye, bu sefer de en iyi güveçler sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yapılan açıklamaya göre Osmanlı mutfağının sevilen yemeği hünkarbeğendi zirveyi zorlayan bir puanla dünyanın en iyi 100 güveci arasına girdi…

3
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

DÜNYANIN EN İYİ GÜVEÇLERİ

1.SECO DE CABRITO

Acı biber, bezelye, havuç ve keçi eti gibi malzemelerle hazırlanan Seco de cabrito; Peru’da genellikle aile kutlamaları gibi özel günler için hazırlanıyor.

4
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

2. PHANAENG CURRY

Ağırlıklı olarak sığır eti, tavuk veya ördek eti ile hazırlanan Phanaeng köri, Tayland'ın geleneksel yemekleri arasında yer alıyor.

5
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

3. HÜNKARBEĞENDİ

Közlenmiş patlıcan ile süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş unla hazırlanan beğendi üzerine kuzu eti konularak servis edilen Hünkarbeğendi Osmanlı mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor.

6
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

4. MURGH MAKHANI (BUTTER CHICKEN)

Murgh makhani Hint yemekleri arasında en tanınmış olanı ve uluslararası platformlarda tereyağlı tavuk olarak biliniyor. 'Naan' (Hint ekmeği) ile tüketilen yemek; kızartılmış et, bol baharat, krema, domates ve tereyağı ile hazırlanıyor.

7
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

5. KARE

Japon usulü köri genellikle Karē olarak biliniyor. Önceleri sadece zenginlerin yiyebileceği pahalı bir lezzet olarak tanınan güveç üç farklı şekilde hazırlanabiliyor. Karē raisu ise yemeğin en çok tercih edilen türü.  

8
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

 6. SHAHI PANEER

Shahi paneer, Hindistan'ın Moghul mutfağından geliyor. Vejetaryen bir yemek olan shahi paneer, genellikle naan, roti veya puri gibi Hint ekmekleriyle birlikte servis ediliyor.

9
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

7. GULAI

Endonezya körisi olarak da adlandırılan gulai, baharatlı lezzetiyle dikkat çekiyor. Görüntüsü ve tadı sebebiyle Hint mutfağının etkisiyle Sumatra'da ortaya çıktığı tahmin edilen Gulai, günümüzde Endonezya'da sevilerek tüketiliyor. 

10
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

8. KHORESH

İran mutfağının sevilen yemekleri arasına yer alan Khoreshaslında yavaş pişirilen yemekleri ifade ediyor. Genellikle pilavla servis edilen yemeğin pek çok farklı versiyonu bulunuyor. 

11
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

9. WAT

Acı biber, sarımsak, zencefil, rue, fesleğen, çörek otu ve çemen otu gibi malzemelerle hazırlanan Wat, Etiyopya'nın ulusal yemeklerinden arasında yer alıyor. Havanda tokmakla öğütülen bu karışıma genellikle tavuk eti eşlik ediyor.

12
Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

10. MOQUECA BAIANA

Brezilya'nın Bahia eyaletinden gelen bir deniz ürünleri güveci olarak tanımlanan Moqueca Baiana, genellikle kişniş ve pirinçle servis ediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.