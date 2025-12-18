Dünyanın en iyi güveçleri açıklandı! Hünkarbeğendiyi tüm dünya beğendi: Bakın kaçıncı sırada

Taste Atlas, 2025 sona ererken yılın en iyi yemeklerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce tatlı, çorba ve kebaplarla dünyanın en iyi yemekleri listesine giren Türkiye, bu sefer de en iyi güveçler sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yapılan açıklamaya göre Osmanlı mutfağının sevilen yemeği hünkarbeğendi zirveyi zorlayan bir puanla dünyanın en iyi 100 güveci arasına girdi…