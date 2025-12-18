2026 zeytinyağı fiyatları ne kadar oldu?  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da duyuruldu.
Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorlayan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla değer kazandı.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre; yemeklik yağlarda;
Diğer naturel sızma yağlarda ise;