2026 zeytinyağı fiyatları ne kadar oldu?  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği kararı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da duyuruldu.

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorlayan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla değer kazandı.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre; yemeklik yağlarda;

0,3 asit 305 TL,

0,5 asit 295,

0,8 asit 290 TL,

1 asit 265 TL,

1,5 asit 245 TL,

2 asit 225 TL olarak duyuruldu.

Diğer naturel sızma yağlarda ise;