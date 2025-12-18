Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Sedef Güler cinayeti davasında şoke eden açıklama! "Akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım"

Denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin devam eden davada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yavuz Güngör'in mahkeme salonunda kullandığı ifadeler şoke etti. İşte detaylar...

Büyükçekmece'de 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin görülen davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör ile Sedef Güler’in müşteki annesi Gülizar Sezer, müşteki abla Sevda Güler ve tarafların avukatları salonunda hazır bulundu.

Sedef Güler cinayeti davasında şoke eden açıklama! "Akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım"

ANNESİ VE ABLASI MÜŞTEKİ OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki anne Gülüzar Sezer, "Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" dedi. Müşteki abla Sevda Güler ise, "Ben ve kardeşim uyuşturucu kullanmadık" diye konuştu.

Sedef Güler cinayeti davasında şoke eden açıklama! "Akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım"

"AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETMİŞ OLMALIYIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Güngör, "Ben hiçbir şey yapmadım o anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım, uyandığımda o kadın ölmüştü. Tekrar cezaevine girmemek için böyle bir şey yaptım. O an için ne yapacağımı bilemedim ama maktule zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Fırat Baykara ise savunmasında, "Olayın en başından beri benim suçsuz olduğum belli. Sevda başından beri bir şeyleri gizliyor. Bu olayda en zayıf halka benim. Benim üstüme oynanmaya çalışılıyor. Ben Yavuz dahil olmak üzere dosyada adı geçen kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Yavuz aradığı zaman bana birisinin öldüğünü söyleseydi asla o eve girmezdim" diye konuştu.

Sedef Güler cinayeti davasında şoke eden açıklama! "Akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım"

ANNEDEN SANIKLARA TEPKİ: İTFİRA ATAMAZSIN

Sanık Fırat Baykara’nın savunması üzerine söz olan müşteki anne Sezer, "Çocuklarıma iftira atamazsın’ diyerek sanıklara tepki gösterdi. Bunun üzerine anne ve sanık Baykara arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme duruşmaya ara verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

