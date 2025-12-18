Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan Bondi Plajı yolunda polislerin zorla durdurduğu iki araçta bulunan kişiler gözaltına alındı. İki araçla yola çıkan kişilerin Melbourne'den Bondi Pavilion'a doğru gittikleri belirtildi.

Görgü tanıkları, ağır silahlı polis memurlarının, trafik kontrolü sonrasında beyaz bir araca çok sayıda plastik mermi sıktığını anlattı. Ön koltuğunda Victoria eyaletine ait geçici bir plaka görüldüğü bildirilen ikinci bir araç da kısa bir mesafede durduruldu.

Ayrıca grubun arkasında çok sayıda silahlı ve ağır zırhlı görevli nöbet tutuyordu.

Polis ilk açıklamasında, "Şu an itibariyle, polis bu olayın Bondi terör saldırısıyla ilgili devam eden polis soruşturmasıyla herhangi bir bağlantısını tespit edemedi" dedi.

SİDNEY'DE TERÖR SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.