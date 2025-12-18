Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Avustralya'nın Sidney şehrinde iki araç polisler tarafından durduruldu. Bondi Plajı'na ulaşmaya çalıştığı öne sürülen kişiler, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sky News
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:29

Avustralya'nın şehrinde bulunan Bondi Plajı yolunda polislerin zorla durdurduğu iki araçta bulunan kişiler gözaltına alındı. İki araçla yola çıkan kişilerin Melbourne'den Bondi Pavilion'a doğru gittikleri belirtildi.

Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Görgü tanıkları, ağır silahlı memurlarının, trafik kontrolü sonrasında beyaz bir araca çok sayıda plastik mermi sıktığını anlattı. Ön koltuğunda Victoria eyaletine ait geçici bir plaka görüldüğü bildirilen ikinci bir araç da kısa bir mesafede durduruldu.

Ayrıca grubun arkasında çok sayıda silahlı ve ağır zırhlı görevli nöbet tutuyordu.

Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Polis ilk açıklamasında, "Şu an itibariyle, polis bu olayın Bondi saldırısıyla ilgili devam eden polis soruşturmasıyla herhangi bir bağlantısını tespit edemedi" dedi.

SİDNEY'DE TERÖR SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Avustralya Sidney Bondi Plajı yolunda hareketli anlar: Çok sayıda kişi gözaltında

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araçtan terör örgütü DEAŞ flaması çıktı! Avustralya'daki saldırganların bağlantıları inceleniyor
Sivilin saldırgana müdahale anları: Tüfeği almayı başardı
ETİKETLER
#polis
#sidney
#terör
#silah
#gözaltı
#Bondi Plajı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.