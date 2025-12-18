Husumetlisi park halindeki aracına defalarca çarptı: O anlar güvenlik kamerasında!

Tokat'ta 9 Aralık tarihinde Seyitnecmettin Mahallesi Uzunseki Sokak'ta meydana gelen olayda, husumetli komşusu ve beraberindeki bir kişi bir pikapla Sinan Akbaş'a ait otomobile çarparak zarar verdi. Olay çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pikap tarzı bir aracın geri manevra yaparak park halindeki otomobile çarptığı, diğer şahsın ise yaşananları cep telefonu ile kayda aldığı görüldü. Olayın ardından şikâyetçi olan Sinan Akbaş, hukuk mücadelesi başlattı. Karşı tarafın ifadesinde, aracın kontrolden çıkarak kazanın istemeden gerçekleştiğini öne sürdüğü, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.