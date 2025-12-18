Altın yatırımını bırakıyoruz! İslam Memiş 2026 şampiyonunu ilan etti!

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden rekor deniyor. Bitcoin düşüşe devam ediyor. Gümüş köpük bir şekilde yükseliyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken Finans Analisti İslam Memiş, kripto paralardan altın ve gümüşe, dövizden petrole kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Bitcoin’in orta ve uzun vadede öne çıktığını vurgularken, gümüşte kısa vadeli risklere ve piyasalardaki manipülasyona dikkat çekti.
Memiş, yıl boyunca dile getirdiği hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştiğini söyleyerek "2025 yılına ilişkin yıl boyunca yaptığımız tüm yayınlarda kişisel öngörümü paylaşmıştım. 120 bin dolar, devamında 140 bin dolar seviyesi demiştik. Nitekim 126.500 – 122.500 dolar seviyeleri görüldü. Sonrasında bir satış dalgası geldi ve manipülasyon fiyatlaması içinde teknik bir süreç yaşandı. Ancak şahsen en kötüsünün geride kaldığını tahmin ediyorum" dedi.
Kripto para piyasasında baskılanmanın bir süre daha devam edebileceğini belirten Memiş, buna rağmen Bitcoin’i diğer yatırım araçlarına kıyasla daha avantajlı gördüğünü ifade etti.
Memiş, 2026 yılına ilişkin beklentisi için ise "Yüzdelik getiriye baktığımızda Bitcoin’in 2026 yılında getiri sıralamasında altın ve gümüşün üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" diyerek yatırımcılara sinyal verdi.
Ons altına ilişkin değerlendirmesinde geniş bant hareketine dikkat çeken Memiş "Ons altın şu anda 4.327 dolar seviyesinde. Yukarıda 4.800 dolar, aşağıda 3.800 dolar seviyesi var. 2026 yılında bu 1.000 dolarlık bant aralığında oyalanmasını bekliyorum" diyerek ons bazında altın için uyarıda bulundu.
Altınla ilgili kişisel stratejisini de paylaşan Memiş, "Bu noktada ons altın alır mıydım sorusunun cevabı hayır. Çünkü karşısında daha ucuz enstrümanlar var" ifadelerini kullandı.
2025’in kazandıran yatırım araçlarından birinin gümüş olduğunu belirten Memiş, buna rağmen risklerin arttığını söyleyerek "2025 yılının şampiyonunun gümüş olduğunu söyledik ve oldu. Gramda %170 getiri var. Bu ciddi bir köpük ve risk barındırıyor" dedi.
Kısa vadeli yatırımcıları uyaran Memiş, "Elinde gümüş olan yatırımcı 66 dolar üzerindeyken kârının yüzde 50’sini cebine koymalı. Çünkü kısa vadede sert düzeltmeler can yakabilir" dedi.Altın–gümüş rasyosundaki düşüşe de dikkat çeken Memiş, bunu açık bir manipülasyon olarak değerlendirdi.
Döviz cephesinde haftalık tercihinin net olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolar mı, euro mu sorusunun bu haftaya özel cevabı net: DOLAR. Önceki haftalarda euro diyorduk ancak bu hafta ve haftalık bazda dolar diyoruz" dedi.
Bitcoin’in mevcut seviyelerine de değinen Memiş, “Bitcoin 86.418 dolar seviyesinde. Bana göre Bitcoin’de en kötü geride kaldı. Yukarıda 92.500 – 102.500 – 112.500 dolar seviyeleri var. Gümüşe, altına ve euroya kıyasla Bitcoin hâlâ ucuz” ifadelerini kullandı.
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları geniş bant aralığında sert dalgalanmaya devam ettiğini belirten Memiş, "Bir gün sert yükselişler, ertesi gün sert düşüşler görüyoruz. Haftanın başında da özellikle vurguladım: Bu hafta kısa vadeli kesinlikle pozisyon alınmamalı. Ons altın pazartesi günü 4.350 dolara kadar yükseldi, salı günü 4.270 dolara kadar geriledi. Bugün ise tekrar 4.320 dolar civarında. Yani 4.270 – 4.350 dolar bandında oyalanıyor" dedi.
"4.000 doların üzerinde maliyet yapmayacağım, bu nedenle kenarda beklemeye devam ediyorum. Altın–gümüş rasyosunu aktif kullanıyorum" diyen Memiş, elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? sorusuna ise "2026 yılını referans almalı. Gram altında 8.000 TL, ons altında 4.800 – 4.880 dolar hedefimiz geçerli. Nakide ihtiyacı olmayan yatırımcı beklemeye devam edebilir. Ancak “Bu hafta nakde ihtiyacım var, bozmam gerekir mi?” sorusunun cevabı evet olabilir" diyerek önemli uyarıda bulundu.
"2026 yılının ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşü sepetimizden yavaş yavaş çıkarmayı planlıyoruz" diyen Memiş, "Ancak 2026’nın üçüncü çeyreğine kadar pozisyonları korumaya devam ediyoruz. Buna rağmen gümüş tarafındaki “2026 şampiyonu” beklentimi %50 oranında azalttım. Çünkü iki haftada yıllık getirisini verdi; bu sağlıklı değil" dedi.
Çok önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Birikimlerinizi kesinlikle bir tüccara, kuyumcuya, esnafa emanet etmeyin. Döviz bürolarının emanet alma, kar payı verme gibi bir yetkisi yoktur. Bu yasal olarak suçtur. Emanet veren de alan da suçludur. Bu kişiler tefecilik yapmaktadır. Günün birinde parayı toplayıp piyasadan kaybolurlar. Televizyonda gördüğünüz mağduriyetlerin aynısını yaşarsınız. Birikimlerinizi bankada kasada tutun, evde saklayın ama kimseye emanet etmeyin" diyerek son dönemde yaşanan dolandırıcılık vakaları konusunda uyardı.