Altın yatırımını bırakıyoruz! İslam Memiş 2026 şampiyonunu ilan etti!

Çok önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Birikimlerinizi kesinlikle bir tüccara, kuyumcuya, esnafa emanet etmeyin. Döviz bürolarının emanet alma, kar payı verme gibi bir yetkisi yoktur. Bu yasal olarak suçtur. Emanet veren de alan da suçludur. Bu kişiler tefecilik yapmaktadır. Günün birinde parayı toplayıp piyasadan kaybolurlar. Televizyonda gördüğünüz mağduriyetlerin aynısını yaşarsınız. Birikimlerinizi bankada kasada tutun, evde saklayın ama kimseye emanet etmeyin" diyerek son dönemde yaşanan dolandırıcılık vakaları konusunda uyardı.

