12°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Dev böcekler bütün şehri istila etti! Çok geçmeden uzmanlar nedenini açıkladı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve çevresinde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Gizemli bir böcek türünün istilası altındaki şehirde halk panik halinde evlere kapanırken, uzmanlar çok geçmeden gerçeği açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:12

Güney Amerika ülkesi 'in başkenti ve çevresindeki metropol bölgelerinde son günlerde sıradışı olaylar meydana geliyor. Devasa böceklerin şehri işgale başlamasıyla vatandaşların balkonlarını, avlularını ve sokaklarını sardı. Böceklerle karşılaşan vatandaşlar, endişelerini platformlarında dile getirdi.

Halk tarafında "istila" paniğine yol açan böceklerin aslında zararsız olan su böcekleri olduğu anlaşıldı. Ülkeyi harekete geçiren su böceklerinin istilaya kalkışmasının arkasındaki nedenler:

Sosyal medyada kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar ve "Her yer bu korkunç böceklerle dolu!" yorumları sonrası Şehrin Çevre Müsteşarlığı’ndan "oh" dedirten bir açıklama geldi.

Uzmanlar, yaşanan durumun bir "istila" olmadığını, tamamen mevsimsel ve çevresel faktörlerden kaynaklanan bir popülasyon patlaması olduğunu vurguladı.

Dev böcekler bütün şehri istila etti! Çok geçmeden uzmanlar nedenini açıkladı

Şehir yönetiminden yetkililer, bu artışın ana nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Aşırı nem: Son günlerde bölgeyi etkisi altına alan yüksek nem oranları.

Ardışık yağışlar: Üst üste yağan şiddetli yağmurların üreme alanlarını genişletmesi.

Işık çekimi: Sığ suların bu doğal sakinleri, göç ederken veya yer değiştirirken şehir ışıklarına çekilerek evlerin balkonlarına ve pencerelerine ulaşıyor.

Halk arasında yanlışlıkla hamam böceği ile karıştırılan bu canlılar, aslında tatlı su ekosisteminin bir parçası olan Belostomatidae familyasına ait sucul böceklerdir.

Uzmanların vatandaşlar için notları:

Zehirli değiller: Bu böcekler insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaz ve herhangi bir zehir taşımazlar.

Isırma riski: Rahatsız edildiklerinde ısırabilirler (acı verici olabilir), ancak bu tıbbi bir acil durum oluşturmaz.

Geçici durum: Uzmanlar, hava koşullarının değişmesi ve nemin azalmasıyla birlikte bu böceklerin doğal ortamlarına döneceğini veya sayılarının hızla azalacağını belirtiyor.

Dev böcekler bütün şehri istila etti! Çok geçmeden uzmanlar nedenini açıkladı

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Kullanıcılar şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Buenos Aires'te ömrümce böyle bir böcek görmedim!" Bir diğer kullanıcı ise evinin durumunu şu sözlerle özetledi: "Dışarı adım atamıyorum, her yer bu böceklerle dolu. Bir uzman bunun nedenini açıklayabilir mi?"

Şehir yetkilileri, evlerde görülen bu böceklerin "ev zararlısı" kategorisinde olmadığını, bu nedenle ilaçlamaya gerek duyulmadığını, sadece ışıkların kapatılmasının veya pencerelerin kapalı tutulmasının yeterli olacağını hatırlattı.

