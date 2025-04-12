Almanya istila altında! Bu canavarlar ev bile yıkıyor

İstilacı bir tür olan Büyük bez karıncası (Tapinoma magnum) Almanya’da hızla yayılmaya devam ediyor. Bulunduğu her bölgede hasara yol açan tür konusunda yetkililer herhangi bir çözüm bulamadı.

Almanya'da anavatanı Batı Akdeniz olan milyonlarca Büyük bez karıncası (Tapinoma Magnum) adlı bir türden olan karıncalar kaldırımlara, evlere ve elektrik ile internet altyapılarına zarar veriyor.

İnsanı ısırdıktan sonra ısırdığı bölgede hem kaşıntı hem de alerjik reaksiyonlara neden olan karıncalarla mücadele için henüz bir çözüm üretilemedi.

ÜLKENİN BİR UCUNDAN BİR UCUNA YAYILIYOR

Ludwigshafen24'ün haberine göre, özellikle Hessen, Baden Württemberg ile Alsas ile Renanya- Palatina bölgesinde bulunan karıncaların Akdeniz’den geldiğine inanılıyor.

Almanca adı, "Grösse Drüsenamesi- Büyük bez karıncası" olan tür, zararlı bir tür olarak tanımlanıyor.

2016 yılından beri Almanya’da bulunan ve güneyden başlayarak hızla kuzeye doğru yayılan bu türle nasıl mücadele edileceği bilinmiyor. Bazı belediyeler, sıcak su dökerek imhaya çalışıyor. Bu karıncalar tarafından evleri istila edilenlerin Güneybatı Doğa Portalı üzerinden yetkililere bildirimde bulunulması istendi.