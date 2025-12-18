Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
Editor
 | Murat Makas

Pendik'te 2 gündür aranan kişiden acı haber: Mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış, ağaca bağlanmış

İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 gündür kayıp aranan kişiden acı haber geldi. Kendisinden haber alınamayan kişi mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak ölü bulundu.

Pendik'te 2 gündür aranan kişiden acı haber: Mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış, ağaca bağlanmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 14:48

Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda hayrete düşüren bir olay meydana geldi. içerisinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Pendik'te 2 gündür aranan kişiden acı haber: Mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış, ağaca bağlanmış

İhbar üzerine olay yerine ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce üzerindeki kıyafetler çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K'ya ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Y.K'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Pendik'te 2 gündür aranan kişiden acı haber: Mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış, ağaca bağlanmış

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Y.K'nın cenazesi kesin nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi.
Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

