Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Uraloğlu net konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de bütçe görüşmelerinde akaryakıt fiyaltarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hükümetin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesinin söz konusu olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapıldığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Uraloğlu net konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 Yılı Merkezi Yönetim Kanunu Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinden gelen sorulara ve eleştirilere tek tek cevap verdi.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Uraloğlu net konuştu

BÜTÇEDEN AYRILAN DESTEKLER

Bütçeden ayırılan destekler hakkındaki eleştirilere ilişkin konuşan Bakan Ulraoğlu, "2026 yılında 888.2 milyar liralık tarıma bütçe ayırdık. Bunun 667.6 milyar lirası destek programları için. 190 milyar lirası yatırım sektörü için. 262 milyar lirası yaklaşık harcamaları toplam kit ve ihraca destekleri için de 268 milyon lira olmak üzere bir kaynak ayırmış durumdayız" dedi.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Uraloğlu net konuştu

"HÜKÜMETİN AKARYAKIT FİYATLARINA MÜDAHALESİ YOK"

Hükümetin fiyatlarına bir müdahalesinin söz konusu olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok" dedi.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Uraloğlu net konuştu

"VERGİ YÜKÜ 2002'YE GÖRE DAHA DÜŞÜK"

Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapıldığını hatırlatan Bakan uraloğlu, "Ayrıca benzin üzerine baktığımız an ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi
Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta indirim geldi! Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı: İşte 17 Aralık akaryakıt fiyatları
ETİKETLER
#akaryakıt
#tarım
#vergi
#ötv
#bütçe
#kdv
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.