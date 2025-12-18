Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam iptal mi oldu, neden? TBMM Genel Kurulu'ndan yeni karar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam durumunda yaşanan değişiklik binlerce kişinin gündemine yerleşti.

KAMU PERSONELİNE 30 BİN TL SEYYANEN ZAM İPTAL Mİ OLDU, NEDEN?

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam planyan düzenleme geri çekildi. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge verilmişti. Verilen önerge ilk başta kabul edilirken, 4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi. Buna göre 30 bin TL zam uygulanmayacak.

KAMU PERSONELİNE 30 BİN TL ZAM OLACAK MI?

