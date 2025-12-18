Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam iptal mi oldu, neden? TBMM Genel Kurulu'ndan yeni karar

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam iptal mi oldu merak edildi. Binlerce kişi ise kamu personeline 30 bin TL zam neden geri çekildi araştırmasına başladı.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam iptal mi oldu, neden? TBMM Genel Kurulu'ndan yeni karar
18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 14:43

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kamu personeline 30 bin TL durumunda yaşanan değişiklik binlerce kişinin gündemine yerleşti.

KAMU PERSONELİNE 30 BİN TL SEYYANEN ZAM İPTAL Mİ OLDU, NEDEN?

Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Kanun Teklifi görüşmelerinde kamu personeline 30 bin TL seyyanen planyan düzenleme geri çekildi. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge verilmişti. Verilen önerge ilk başta kabul edilirken, 4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi. Buna göre 30 bin TL zam uygulanmayacak.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam iptal mi oldu, neden? TBMM Genel Kurulu'ndan yeni karar

KAMU PERSONELİNE 30 BİN TL ZAM OLACAK MI?

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti. 4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi. Böylece 30 bin TL zam yapılmayacak.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi
