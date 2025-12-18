Dünyanın en iyi turizm köyleri belli oldu: 270 başvuru arasında Türkiye’den 4 köy listeye girdi

Kategoriler
Dünyanın en iyi turizm köyleri Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklandı. Dünya çapında 29 ülkeden 270’i aşkın köyün başvuru yaptığı listeye Türkiye’den 4 köy kabul edildi. İşte her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişiyi ağırlayarak dünyanın en iyi turizm köyleri arasına girmeye hak kazanan o Türk köyleri…
Türkiye’nin turizm yıldızı günden güne parlamaya devam ediyor. Ünü küresel çapta duyulan denizleri, korunmuş doğası ve zengin kültürel mirası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken köyler, şimdi yer aldığı liste ile bu ilgiyi sonuna kadar hak ettiğini tescillemiş oldu.
Dünya genelinde her yıl yüzlerce lokasyonu değerlendiren Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), son olarak dört Türk köyünü dünyanın en iyi turizm köyleri listesine yerleştirdi. Bu prestijli liste, Türkiye’nin turizmdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Listede yer almaya hak kazanan köy, kültürel miraslarını koruma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama becerileriyle dikkat çekti.
Dünyanın en iyi turizm köyleri seçilmek için 270’i aşkın başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 29 ülkeden 52 köy listeye girmeye hak kazandı. Bunlardan dördü ise Türk köyü oldu. Ancak dikkat çeken nokta ise Türkiye’de yer alan bu dört köyün farklı özelliklere sahip olması.
Türkiye’den listeye giren köyler arasında ilk olarak cittaslow (Yavaş şehir) unvanına sahip olan Muğla’nın Akyaka mahallesi yer alıyor. Kültürünü, mimarisini ve doğal güzelliklerini korumayı başaran bu yerleşim yeri televizyon dizileri nedeniyle tüm Türkiye’de tanınmıştı. Ancak şimdi küresel çapta bir üne kavuştu.
Dünyanın en iyi turizm köyleri arasında Antalya Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız da yer aldı. Korunmuş doğal ve kültürel varlıkları ile dikkat çeken köy, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla beğeni kazandı.
Derin kültürel bağları, mimarisi, tarihi zenginliği ve kapısını çalanlara gösterdiği misafirperverlikle ziyaretçilerini bambaşka bir dünyaya taşıyan Mardin Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de listeye girerek küresel çapta adını duyurma imkânı buldu.
İzmir’in Barbaros köyü ise Sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla uluslararası platformlarda yer almaya hak kazandı. Urla ilçesindeki köy, özellikle oyun ve oyuncak festivali, el yapımı ürünler pazarı, zeytinyağı üretimi ve taş ev mimarisiyle dikkat çekiyor.