Dünyanın en iyi turizm köyleri belli oldu: 270 başvuru arasında Türkiye’den 4 köy listeye girdi

DÜNYANIN EN İYİ TURİZM KÖYLERİ BELLİ OLDU

Dünyanın en iyi turizm köyleri seçilmek için 270’i aşkın başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 29 ülkeden 52 köy listeye girmeye hak kazandı. Bunlardan dördü ise Türk köyü oldu. Ancak dikkat çeken nokta ise Türkiye’de yer alan bu dört köyün farklı özelliklere sahip olması.