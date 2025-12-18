Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu hakkında ÖSYM tarafından duyuru yapıldı. Duyuruda yer alan bilgilere göre KPSS 2025/2 tercih kılavuzu bugün itibarıyla adayların erişimine açıldı. KPSS 2025/2 tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından adaylar KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. KPSS P1, P2 ve P3 puan türüyle alım yapan kurumlar ve mesleklerin hangileri olduğu gündeme geldi.

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:50

2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacağı binlerce memur adayının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün sabah saatlerinde 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamanın güncellendiği duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından memur adaylarının gözü KPSS 2025 tercih kılavuzuna çevrildi. resmi internet sitesi üzerinden KPSS 2025/2 tercih kılavuzunu erişime açtı. Tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından ise KPSS merkezi atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2025/2 merkezi atama tercih işlemleri bugün (18 Aralık 2025 Perşembe) başladı. Bir hafta sürecek olan tercih işlemleri, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar bu süre zarfında tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/2 ’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır."

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR, MESLEKLER HANGİLERİ?

KPSS P1 puan türü ağırlıklı olarak Genel Yetenek testinde adayların yaptıkları başarıyı göstermektedir. P1 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek testinin yüzde 70'i, Genel Kültür testinin ise yüzde 30'ı alınarak hesaplama yapılır. KPSS P1 puan türüyle alım yapan meslekler arasında mühendis, bilişim personeli, denetçi yardımcısı ve Avrupa Birliği uzman yardımcısı gibi pozisyonlar yer alıyor. P1 puanıyla alım yapan kurumlara örnek olarak ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rekabet Kurumu örnek verilebilir.

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

KPSS P2 puan türünde ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan puanlar daha dengeli bir şekilde hesaplanmaktadır. Genel Yetenek testinin yüzde 60'ı, Genel Kültür testinin ise yüzde 40'ı alınarak belirlenir. Bu puan tünde alım yapan meslekler genel olarak müfettiş yardımcılığı, denetçilik, uzman yardımcılığı ve hukuk olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar P2 puan türüne göre alım yapmaktadır.

KPSS 2025 tercih kılavuzu açıklandı: KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

KPSS P3 puan türü ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yüzde 50'sinin alınarak bulunmasını sağlar. P3 puan türünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, teknisyen ve askeri personel meslekleri yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamu bankaları bu puan türünde alım gerçekleştirmektedir.

