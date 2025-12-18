Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Tunç'a verilen formada imzası vardı! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamara Fenerbahçe Kulübü'nden cevap geldi.

'den 'ın Adalet Bakanı 'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada 'ın da imzasının bulunması nedeniyle sosyal medyada çıkan iddialara ilişki açıklama yapıldı.

"STANDART BİR HATIRA FORMASIDIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır. Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

"ADLİ SÜREÇLERLE İLİŞKİLENDİRİLEREK HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir. Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez."

ETİKETLER
#mert hakan yandaş
#adalet bakanlığı
#yılmaz tunç
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Dezinformasyon
#Gerçekçi Bilgi
#Gündem
