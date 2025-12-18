Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? 2026 asgari ücret görüşmesi bugün gerçekleşecek

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret toplantısının saati de belli oldu.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Genel olarak 3-4 toplantıda belli olan zam oranı için ilk görüşme 12 Aralık'ta yapılmıştı. Görüşme sonrasında ikinci toplantının tarihi de duyurulmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00'te toplanacak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan toplantı sonrasında kamuoyuna açıklama yapılacak. Asgari ücret zammının bugün belli olması beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde olan asgari ücret zammında görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Toplantıda 2026 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılmasının uygun olduğuna dair konuşmalar yapılacak.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı henüz belli olmadı. İlk toplantı 12 Aralık tarihinde olurken, ikinci görüşme 18 Aralık'ta gerçekleşecek. Yapılacak olan birkaç toplantı sonrasında asgari ücretin net tutarı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.