Trendyol Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Listede bir isim dikkat çekti: İşte en değerli 10 isim

Aralık 18, 2025 10:36
1
Trendyol Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Listede bir isim dikkat çekti: İşte en değerli 10 isim

Trendyol Süper Lig'de 2025'in son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli Türk futbolcuları da belli oldu. İşte Süper Lig'in değerli 10 futbolcusu...

2
Transfer

Transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt, Süper Lig’deki tüm oyuncuların değerlerini mercek altına alarak tabloları güncelledi. Bu son revizyonla birlikte birçok tecrübeli isim değer kaybederken, performansıyla dikkat çeken genç yeteneklerin piyasa değeri adeta uçuşa geçti.

3
En çok değer

En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai (+4 milyon euro) olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana (-5 milyon euro) oldu.


 

4
Takımlar

Takımlar bazında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüş Fenerbahçe’de yaşandı.

İşte Süper Lig'in değerli 10 futbolcusu:

5
Gabriel Sara (Galatasaray) - 20 milyon euro (-2 milyon euro)

Gabriel Sara (Galatasaray) - 20 milyon euro (-2 milyon euro)


 

6
En-Nesyri (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)

En-Nesyri (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)


 

7
Edson Alvarez (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)

Edson Alvarez (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)

 


 

8
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-1 milyon euro)

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-1 milyon euro)


 

9
Leroy Sane (Galatasaray) - 23 milyon euro (-2 milyon euro)

Leroy Sane (Galatasaray) - 23 milyon euro (-2 milyon euro)


 

10
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon euro (-1 milyon euro)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon euro (-1 milyon euro)

 


 

11
Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon euro (-3 milyon euro)

Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon euro (-3 milyon euro)


 

12
Wilfried Singo (Galatasaray) - 28 milyon euro

Wilfried Singo (Galatasaray) - 28 milyon euro


 

13
Jhon Duran (Fenerbahçe) - 32 milyon euro (-3 milyon euro)

Jhon Duran (Fenerbahçe) - 32 milyon euro (-3 milyon euro)

 


 

14
Victor Osimhen (Galatasaray) - 75 milyon euro

Victor Osimhen (Galatasaray) - 75 milyon euro
 

