Yaşam
İlçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayı yaşanmadı! Duyan hayrete düşüyor: 'Herkes malını bırakıp gidebiliyor'

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Belediye Başkanı Necati Kulik yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Kulik, ilçede 15 yıldır hırsızlık olayının yaşanmadığını bildirdi.

Aslanapa ilçesi Belediye Başkanı Necati Kulik ilçede ilçede asayişle ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 15 yıldır ilçede olayının yaşanmadığını söyleyen Kulik, "Köylerimizde ya da ilçe merkezimizde bugüne kadar büyük bir olay yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

İlçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayı yaşanmadı! Duyan hayrete düşüyor: 'Herkes malını bırakıp gidebiliyor'

"HERKES SON DERECE DUYARLI"

Başkan Kulik, yaptığı açıklamada ilçede suç olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını ifade ederek, "İlçemizde kötü bir şekilde işlenen herhangi bir suç bulunmuyor. Vatandaşlarımız son derece duyarlı. Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor" dedi.

İlçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayı yaşanmadı! Duyan hayrete düşüyor: 'Herkes malını bırakıp gidebiliyor'

Aslanapa'nın bu yönüyle anılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kulik, "İnsanlarımız birbirlerinin malına ve canına saygılı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir siyasi ya da emniyetle ilgili olumsuz olayın yaşanmadığını belirten Başkan Kulik, bu huzur ortamının temelinde insanların birbirine duyduğu saygının yattığını söyledi. İlçede uzun süredir olayının yaşanmadığını kaydeden Kulik, "Yaklaşık iki-üç yıldır buradayım. Daha önce de ilçeyi iyi tanıyordum. Köylerimizde ya da ilçe merkezimizde bugüne kadar büyük bir olay yaşanmadı" diye konuştu.

"15 YILDIR HIRSIZLIK OLMUYOR"

İlçenin nüfus bilgilerini de paylaşan Kulik, Aslanapa'nın köyleriyle birlikte toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu, ilçe merkezinin ise 2 bin civarında seyrettiğini belirtti. Ocak ayından itibaren mahalle sayısının dörtten beşe çıkacağını aktaran Kulik, ilçede şu anda 30 bulunduğunu ifade etti.

İlçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayı yaşanmadı! Duyan hayrete düşüyor: 'Herkes malını bırakıp gidebiliyor'

Aslanapa'da hırsızlık olaylarının yok denecek kadar az olduğunun altını çizen Başkan Kulik, "Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum. birimleri daha net bilir ama ilçemizde huzur ortamı hamdolsun devam ediyor" dedi.

