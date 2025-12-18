Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Anne ve kızından 670 bin TL'lik vurgun! Kamera kayıtları izletildi: "Bana benziyor ama ben değilim

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen anne Y.U ve kızı Ö.U, kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden toplanda 670 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. Y.U. polis ekiplerince yakalanırken kadının İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 10:36

'nın Yüreğit ilçesinde 8 Eylül günü meydana gelen olayda; Y.U. (41) ve Ö.U. (18) isimli anne ve kızı yüzlerini eşarp ile gizleyip vurguna çıktı. M.K.'nin evinin kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, evde bulunan 650 bin TL değerinde altını çalıp bölgeden otobüse binerek uzaklaştı.

Anne ve kızından 670 bin TL'lik vurgun! Kamera kayıtları izletildi: "Bana benziyor ama ben değilim

Bu hırsızlıktan 3 gün sonra Y.U. bu seferde S.G. (43) ile birlikte aynı yöntemle hırsızlığa çıktı. Şüpheliler ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.E.'ye ait eve girdi. Buradan da 20 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karışan şüphelilerin gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. olaylarının ardından harekete geçen ekipler, Y.U.'yu saklandığı evde yakalandı.

Anne ve kızından 670 bin TL'lik vurgun! Kamera kayıtları izletildi: "Bana benziyor ama ben değilim

"BANA BENZİYOR ANCAK BEN DEĞİLİM"

Şüphelinin emniyetten ifadesinde "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi.

Anne ve kızından 670 bin TL'lik vurgun! Kamera kayıtları izletildi: "Bana benziyor ama ben değilim

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
New York’tan Ankara’ya tarihi dönüş! Nadir eserler Türkiye'ye iade edildi
Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti
ETİKETLER
#adana
#hırsızlık
#güvenlik kamerası
#seyhan
#Yüreğit
#Altın Çalmak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.