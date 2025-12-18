Anne ve kızından 670 bin TL'lik vurgun! Kamera kayıtları izletildi: "Bana benziyor ama ben değilim

Adana'nın Yüreğit ilçesinde 8 Eylül günü meydana gelen olayda; Y.U. (41) ve Ö.U. (18) isimli anne ve kızı yüzlerini eşarp ile gizleyip vurguna çıktı. M.K.'nin evinin kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, evde bulunan 650 bin TL değerinde altını çalıp bölgeden otobüse binerek uzaklaştı.

Bu hırsızlıktan 3 gün sonra Y.U. bu seferde S.G. (43) ile birlikte aynı yöntemle hırsızlığa çıktı. Şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.E.'ye ait eve girdi. Buradan da 20 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karışan şüphelilerin gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen ekipler, Y.U.'yu saklandığı evde yakalandı.

"BANA BENZİYOR ANCAK BEN DEĞİLİM"

Şüphelinin emniyetten ifadesinde "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.