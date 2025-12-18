Menü Kapat
Maç sonu ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada!

U18 Amatör Lig'inde geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhanspor ile deplasman takımı Ekincispor karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele dolu geçen maçta taraflar birer puan alırken, maç sonunda yaşanan kavga futbolun önüne geçti. Maç sonrası soyunma odasından takım otobüsüne giden Ekincispor, Kırıkhanspor takımı ve yönetimi tarafından saldırıya uğradı. Ekincispor takımından 3 oyuncunun yaralandığı ve girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga anında Ekincispor takımının stoper oyuncusunun elmacık kemiği kırıldı. Hastanede çekilen tomografi sonucunda elmacık kemiği kırılan oyuncu, darp raporu alarak Kırıkhanspor yönetimi ve oyuncuları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekincispor teknik direktörü İsa Ateş, yaşananların üzücü olduğunu ifade ederek kavgaya karışan kişiler için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

