A 101 18 Aralık 2025 kataloğu! A101 aktüel indirimli ürünler kataloğunda Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti, Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

A 101 18 Aralık 2025 kataloğu yayımlandı. İndirimli ürünler kataloğunda yok yok! İndirimli ürünlerin yer aldığı A 101 18 Aralık 2025 kataloğunu görenler şubelere akın etmeye başladı. Çeşitli ürünler indirimli fırsatlarla raflarda yerini aldı. Thull Kafaüstü Gaming Kulaklık, Thull Gaming Hoparlör ve Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi gibi ürünler A 101 18 Aralık 2025 kataloğunda yer aldı.

18.12.2025
18.12.2025
A 101 aktüel indirimli ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından vatandaşlar şubelere akın etti. Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti, Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi gibi ürünlerin olduğu 18 Aralık aktüel dikkat çekti.

A 101 18 ARALIK 2025 KATALOĞU

Toshiba 65UV2363DT / 65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV: 24.999 TL

Onvo 55OVF5000AQ 55" Frameless 4K UHD QLED Google TV: 16.999 TL

Toshiba 50UV2363DT – 50UV1563DT 50" 4K UHD Vidaa TV: 15.999 TL

Realme Note 60 (6 GB RAM / 128 GB Depolama) Cep Telefonu: 7.199 TL

TJ-UWQHD34C-180 34" Gaming Monitör: 10.999 TL

Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti: 10.999 TL

Thull Gaming Hoparlör: 599 TL

Thull Gaming Klavye: 349 TL

Thull Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL

Thull Kafaüstü Gaming Kulaklık: 449 TL

Thull Gaming Mouse: 249 TL

Regal Cam Ankastre Set (3’lü): 16.999 TL

Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi: 13.999 TL

Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.499 TL

SEG LF2831 Buzdolabı (242 Litre): 12.499 TL

Flavel FLV 3600 E No-Frost Buzdolabı (314 Litre): 15.999 TL

A 101 18 ARALIK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Kiwi KCJ 1807 Katı Meyve Sıkacağı: 1.699 TL

Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL

Kiwi KCM 7571 Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 17.599 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici: 849 TL

Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı: 999 TL

Kiwi KC 8221 Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı: 899 TL

Kiwi KWC 7130 Cam Temizleme Robotu: 3.799 TL

Kiwi KHB 4440 El Blender Seti: 949 TL

Kiwi KCC 4318 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 2.699 TL

English Home 2030 Airfryer (5,5 L): 1.999 TL

