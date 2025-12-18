A 101 18 Aralık 2025 kataloğu! A101 aktüel indirimli ürünler kataloğunda Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti, Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kategoriler
A 101 aktüel indirimli ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından vatandaşlar şubelere akın etti. Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti, Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi gibi ürünlerin olduğu A101 18 Aralık aktüel kataloğu dikkat çekti.
Toshiba 65UV2363DT / 65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV: 24.999 TL
Onvo 55OVF5000AQ 55" Frameless 4K UHD QLED Google TV: 16.999 TL
Toshiba 50UV2363DT – 50UV1563DT 50" 4K UHD Vidaa TV: 15.999 TL
Realme Note 60 (6 GB RAM / 128 GB Depolama) Cep Telefonu: 7.199 TL
TJ-UWQHD34C-180 34" Gaming Monitör: 10.999 TL
Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti: 10.999 TL
Thull Gaming Hoparlör: 599 TL
Thull Gaming Klavye: 349 TL
Thull Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL
Thull Kafaüstü Gaming Kulaklık: 449 TL
Thull Gaming Mouse: 249 TL
Regal Cam Ankastre Set (3’lü): 16.999 TL
Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi: 13.999 TL
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.499 TL
SEG LF2831 Buzdolabı (242 Litre): 12.499 TL
Flavel FLV 3600 E No-Frost Buzdolabı (314 Litre): 15.999 TL
Kiwi KCJ 1807 Katı Meyve Sıkacağı: 1.699 TL
Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL
Kiwi KCM 7571 Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 17.599 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici: 849 TL
Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı: 999 TL
Kiwi KC 8221 Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı: 899 TL
Kiwi KWC 7130 Cam Temizleme Robotu: 3.799 TL
Kiwi KHB 4440 El Blender Seti: 949 TL
Kiwi KCC 4318 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 2.699 TL
English Home 2030 Airfryer (5,5 L): 1.999 TL