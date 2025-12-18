Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti

Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş piyasa araştırması yaptıktan sonra beğendiği bir aracı inceledi. Araç sahibi, A.I.'ya aracın yalnızca 2 değişeninin olduğunu belirtti fakat durum çok farklı çıktı. A.I. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. İncelemeler sonrası çıkan raporda aracın, tavan, arka ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu, hava yastıklarına silikon sıkıldığı, 11 farklı araçtan parçalarla toplanarak satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede ise değişen parçaların farklı araç ve modellerden alındığı ortaya çıktı. Raporu görünce neye uğradığını şaşıran A.I. aracı hemen iade etti

"DEĞİŞMEYEN PARÇASI KALMAMIŞ"

Gelen aracın değişmeyen parçasının kalmadığını anlatan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bu arabanın tamamı değişmiş. Aracın üstteki 11 parça metal bölümünün hepsi değişik, kılıç sacı değişik, şaseleri değişik, yani arabanın değişmeyen parçası kalmamış. Ek olarak ise aracın direkleri kesme, tadilat görmüş, raporunu da ben hazırladım, verdim. Gelen müşterimiz gerekli yerlere de müracaat edecek. Böyle araçların trafikte olmasına gerek yok bence, bu tür araçları trafikten men etmek lazım. Belki araba yolda giderken ikiye veya üçe ayrılacak" dedi.

"TRAFİĞE ÇIKMASI BİLE SAKINCALI"

Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.

"ARAÇ ALIRKEN MUTLAKA EKSPERTİZLERİ TERCİH EDİN"

Araç alacak vatandaşlara tavsiyede bulunan Şenol Uysal, "Araç alırken mutlaka ekspertizleri tercih edin. Tabela hiç önemli değil, ustayı bulmak lazım. 15 bin liraya ekspertiz yapanlar var ama yine de bilemeyenler var. Vatandaşlarımız bilen ustaları tercih etsin. Bir ekspertiz parası da 15 bin lira olamaz, emekli maaşı 15 bin lira. Tamirat yapmıyoruz, sadece bakıyoruz eksiklerini tespit ediyoruz. Bu bizim işimiz, biz bunu düşük rakamlarla da bakıyoruz ve düzgünce işimizi yapıyoruz" diye konuştu.