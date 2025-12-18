Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti

Konya'da otomobil almak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Almak istediği aracı eskpertize götüren A.I. isimli vatandaş otomobilin hava yastıkları (airbag) silikonlu, kesme ve 11 parçasının da farklı araçtan parçalarla toplandığını öğrendi. Raporu gören vatandaş aracı hemen iade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 10:02

Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş piyasa araştırması yaptıktan sonra beğendiği bir aracı inceledi. Araç sahibi, A.I.'ya aracın yalnızca 2 değişeninin olduğunu belirtti fakat durum çok farklı çıktı. A.I. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. İncelemeler sonrası çıkan raporda aracın, tavan, arka ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu, hava yastıklarına silikon sıkıldığı, 11 farklı araçtan parçalarla toplanarak satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede ise değişen parçaların farklı araç ve modellerden alındığı ortaya çıktı. Raporu görünce neye uğradığını şaşıran A.I. aracı hemen iade etti

Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti

"DEĞİŞMEYEN PARÇASI KALMAMIŞ"

Gelen aracın değişmeyen parçasının kalmadığını anlatan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bu arabanın tamamı değişmiş. Aracın üstteki 11 parça metal bölümünün hepsi değişik, kılıç sacı değişik, şaseleri değişik, yani arabanın değişmeyen parçası kalmamış. Ek olarak ise aracın direkleri kesme, tadilat görmüş, raporunu da ben hazırladım, verdim. Gelen müşterimiz gerekli yerlere de müracaat edecek. Böyle araçların trafikte olmasına gerek yok bence, bu tür araçları trafikten men etmek lazım. Belki araba yolda giderken ikiye veya üçe ayrılacak" dedi.

Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti

"TRAFİĞE ÇIKMASI BİLE SAKINCALI"

Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.

Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti

"ARAÇ ALIRKEN MUTLAKA EKSPERTİZLERİ TERCİH EDİN"

Araç alacak vatandaşlara tavsiyede bulunan Şenol Uysal, "Araç alırken mutlaka ekspertizleri tercih edin. Tabela hiç önemli değil, ustayı bulmak lazım. 15 bin liraya ekspertiz yapanlar var ama yine de bilemeyenler var. Vatandaşlarımız bilen ustaları tercih etsin. Bir ekspertiz parası da 15 bin lira olamaz, emekli maaşı 15 bin lira. Tamirat yapmıyoruz, sadece bakıyoruz eksiklerini tespit ediyoruz. Bu bizim işimiz, biz bunu düşük rakamlarla da bakıyoruz ve düzgünce işimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Otomobil almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz uzmanı bile hayret etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cam kenarına oturmak istediler ölümden böyle döndüler! Otomobil kafeteryaya daldı!
İstanbul'da can pazarı! Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesinde düştü! O anlar kamerada
ETİKETLER
#Sahte Araba
#Oto Ekspertizi
#Ucuz Arabalar
#Değişen Araç
#Trafiğe Çıkmaması Gereken Araçlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.