İstanbul’da karanlık gün! 22 ilçede planlı elektrik kesintisi milyonları etkileyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 18 Aralık’ta gerçekleşecek planlı elektrik kesintisinden etkilenecek. 22 ilçe ve yüzlerce mahalleyi kapsayan kesintiler kimi bölgelerde kısa süreli olurken bazı mahallelere akşama kadar enerji verilemeyecek. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisine dair tüm detaylar…
18 Aralık Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar, Fatih, Silivri, Sarıyer, Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Bayrampaşa, Şişli ve Esenler ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım amaçlı çalışmalar nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, milyonlarca vatandaşı etkileyecek. İşte ayrıntılar…