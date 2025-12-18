İstanbul’da karanlık gün! 22 ilçede planlı elektrik kesintisi milyonları etkileyecek

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 18 Aralık’ta gerçekleşecek planlı elektrik kesintisinden etkilenecek. 22 ilçe ve yüzlerce mahalleyi kapsayan kesintiler kimi bölgelerde kısa süreli olurken bazı mahallelere akşama kadar enerji verilemeyecek. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisine dair tüm detaylar…