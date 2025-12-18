Menü Kapat
12°
Spor
 | Baran Aksoy

Tedesco istedi, Sadettin Saran peşine düştü: Fenerbahçe'de golcü avı

Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk iş forvet bölgesi... Domenico Tedesco'nun talepleri dinleyen Sadettin Saran ve ekibi, dünyaca ünlü iki yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Tedesco istedi, Sadettin Saran peşine düştü: Fenerbahçe'de golcü avı
Sabah
18.12.2025
18.12.2025
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna katacağı kilit oyuncuların peşinde...

İLK GÖREV FORVET TRANSFERİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri dinleyen Sadettin Saran ve ekibi, ilk iş olarak forvet bölgesine odaklandı.

SARAN'IN HAYAL TRANSFFERİ

Sadettin Saran'ın 'hayal transferi' olarak görülen Alexander Sörloth için girişimler başladı. Sörloth'un hem golleri hem de asistleriyle takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.

Tedesco istedi, Sadettin Saran peşine düştü: Fenerbahçe'de golcü avı

FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇACAK

Sörloth için istenen 35 milyon euroyu fazla bulan Fenerbahçe, pazarlıklarla 30 milyon euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği düşünülüyor. Tecrübeli golcünün de kendisine gelecek olan yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi.

B PLANI DA HAZIR

Fenerbahçe'nin B planı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Romelu Lukaku. Belçika Milli Takımı'ndan tanışıklığı bulunan Tedesco'nun, sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir forvet istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor.

Tedesco istedi, Sadettin Saran peşine düştü: Fenerbahçe'de golcü avı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
