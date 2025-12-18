Tedesco istedi, Sadettin Saran peşine düştü: Fenerbahçe'de golcü avı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna katacağı kilit oyuncuların peşinde...
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri dinleyen Sadettin Saran ve ekibi, ilk iş olarak forvet bölgesine odaklandı.
Sadettin Saran'ın 'hayal transferi' olarak görülen Alexander Sörloth için girişimler başladı. Sörloth'un hem golleri hem de asistleriyle takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.
Sörloth için istenen 35 milyon euroyu fazla bulan Fenerbahçe, pazarlıklarla 30 milyon euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği düşünülüyor. Tecrübeli golcünün de kendisine gelecek olan yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin B planı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Romelu Lukaku. Belçika Milli Takımı'ndan tanışıklığı bulunan Tedesco'nun, sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir forvet istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor.