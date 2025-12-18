Fuhuş şebekesine eş zamanlı operasyon! Yabancı kadınlara yaptıkları şoke etti

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şahısları borçlandırarak pasaportlarına el koyan ve fuhuş yaptıran şebekeye yönelik büyük bir operasyona imza attı.

4 ŞEBEKE ÜYESİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; şebekeye yönelik Mersin merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin'de 3, Bingöl'de ise 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

SİLAH, PARA, TELEFON...

Ekiplerin adreste yaptığı aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 12 adet cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 TL ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 2 yabancı uyruklu kadın ise deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.