Fuhuş şebekesine eş zamanlı operasyon! Yabancı kadınlara yaptıkları şoke etti

Mersin'de yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorlayan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 09:53

'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şahısları borçlandırarak pasaportlarına el koyan ve yaptıran şebekeye yönelik büyük bir operasyona imza attı.

4 ŞEBEKE ÜYESİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; şebekeye yönelik Mersin merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin'de 3, Bingöl'de ise 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

Fuhuş şebekesine eş zamanlı operasyon! Yabancı kadınlara yaptıkları şoke etti

SİLAH, PARA, TELEFON...

Ekiplerin adreste yaptığı aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 12 adet cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 TL ele geçirildi.

Fuhuş şebekesine eş zamanlı operasyon! Yabancı kadınlara yaptıkları şoke etti

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 2 yabancı uyruklu kadın ise deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.

