Geminid meteorları Bitlis'te kartpostallık manzaralar oluşturdu!

Bitlis'te gökyüzünü süsleyen geminid meteor yağmuru, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlara sahne olan bu doğa olayı, yılın son günlerine yaklaşırken Bitlis semalarında görsel bir şölen sundu. Soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkan vatandaşlar, saatte onlarca meteorun atmosfere girerken oluşturduğu parlak izleri hayranlıkla izledi. Kısa süreli ama etkileyici ışık patlamaları, Bitlis'in karanlık ve berrak gökyüzünde net şekilde görüldü. Uzmanlar, geminid meteor yağmurunun her yıl aralık ayının ortasında zirve yaptığını ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net gözlemlenebildiğini belirtti. Bitlis'in doğal coğrafyası ve temiz atmosferi ise bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek için ideal bir ortam sundu.