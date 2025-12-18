Menü Kapat
12°
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları yarın itibarıyla başlıyor. Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması gerekiyor. İşte başvuru şartları ve tarihleri!

yapacak olan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmekte.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında alınacak. Adaylar belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre
geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri
(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
8. tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş
Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma ve uzman erbaş olarak edilmemiş olmak.
11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki
(Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.

