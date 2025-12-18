Menü Kapat
Uzayda korkutan yakınlaşma: Starlink uydusu ile Çin roketi çarpışmanın eşiğinden döndü

SpaceX'e ait bir Starlink uydusu ile Çinli Kinetica 1 roketi tarafından bırakılan bir yük, yörüngede 200 metreye kadar birbirine yaklaşarak büyük tehlike atlattı.

18.12.2025
18.12.2025
Düşük Dünya yörüngesi, her geçen gün fırlatılan yeni araçlarla daha kalabalık bir hale gelirken, uzaydaki trafik sorunu ciddi bir kaza riskini beraberinde getirdi. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait bir uydusu, Çinli bir roketin taşıdığı yükle çarpışmanın kıyısından döndü.

Gizmodo'ya göre olayın merkezinde Çinli Kinetica 1 roketi yer alıyor. Gobi Çölü'ndeki Jinquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 9 Aralık Salı günü fırlatılan roket, yörüngeye dokuz adet uydu bıraktı.

Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicolls'a göre, söz konusu uydulardan biri, gezegenimizden yaklaşık 560 kilometre yukarıda bulunan bir Starlink uydusuna tehlikeli biçimde yaklaştı.

Uzayda korkutan yakınlaşma: Starlink uydusu ile Çin roketi çarpışmanın eşiğinden döndü

MESAFE 200 METREYE KADAR DÜŞTÜ

İki uzay aracı arasındaki mesafe yaklaşık 200 metreye kadar indi. Nicolls, X platformu üzerinden cuma günü yaptığı açıklamada, uydu operatörlerinin yörünge bilgilerini (efemeris) paylaşmamasının uzayda tehlikeli yakınlaşmalara yol açtığını vurguladı.

Yetkiliye göre, Kinetic 1'in fırlatma operatörü, yörüngedeki mevcut uydularla çarpışmayı önlemek adına gerekli tedbirleri almadı.

Nicolls, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uzayda faaliyet göstermenin getirdiği risklerin çoğu, uydu operatörleri arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklanıyor ve bu durumun değişmesi gerekiyor."

Uzayda korkutan yakınlaşma: Starlink uydusu ile Çin roketi çarpışmanın eşiğinden döndü

ÇİNLİ ŞİRKETTEN CEVAP GECİKMEDİ

Kinetica 1'i işleten CAS Space şirketi ise Nicolls'un paylaşımına cevap vermekte gecikmedi. Starlink ile iletişim halinde olduklarını belirten firma, tüm CAS Space fırlatmalarının, bilinen uydularla veya enkazlarla çarpışmayı önleyecek şekilde yer tabanlı uzay farkındalık sistemleri kullanılarak planlandığını öne sürdü.

Şirket ayrıca olayın, görev tamamlandıktan ve yük ayrıldıktan yaklaşık 48 saat sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

CAS Space tarafından yapılan açıklamada, "Eğer doğrulanırsa, olay yük ayrılmasından yaklaşık 48 saat sonra meydana gelmiştir ki o sırada fırlatma görevi çoktan sona ermişti. CAS Space, ilerlemek için uydu operatörleriyle koordinasyon sağlayacaktır. Mevcut durum, iki 'Yeni Uzay' ekosistemi arasında iş birliklerinin yeniden kurulmasını gerektiriyor" denildi.

Uzayda korkutan yakınlaşma: Starlink uydusu ile Çin roketi çarpışmanın eşiğinden döndü

UZAYDAKİ KALABALIK ARTIYOR

Yaşanan olayla ilgili suçun kimde olduğu belirsizliğini korurken, hem Nicolls hem de CAS Space yetkilileri, operatörler arası iletişimin önemi konusunda hemfikir görünüyor.

Düşük Dünya yörüngesi ne kadar sıkışık hale gelirse, operatörler arasındaki iş birliği ihtiyacı da o denli artıyor.

Harvard Üniversitesi astronomu Jonathan McDowell'ın verilerine göre, halihazırda 9 bin 300'den fazla operasyonel Starlink uydusu yörüngede bulunuyor ve takımyıldızı, tüm aktif Dünya yörüngesi uydularının çoğunluğunu oluşturuyor.

