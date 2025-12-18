Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan orta sınıf alarmı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin sistemdeki rolüne ve taşıdığı yüke dikkat çekerek asgari ücret zammı için tahminini paylaştı.
Türkiye’de uzun süredir hayat pahalıysa, çözümün asgari ücret zammı olduğunun düşünüldüğünü belirten Erdursun, "Bu refleks ilk bakışta adil görünse de, vergi, kira, gıda ve enerji politikaları aynı anda düzeltilmediğinde ücret skalası sıkışır, asgari ücret ortalama ücrete yaklaşır, asgari ücretli sayısı artar, orta sınıf giderek erir" dedi.
SGK verilerine göre Türkiye’de ortalama ücretin yaklaşık 30.000 TL seviyesinde olduğunu belirten Erdursun, asgari ücretin ise 22.104 TL olduğunu vurguladı.
Avrupa ülkelerinde asgari ücretin rolü hakkında görüş bildiren Erdursun, "Avrupa ülkelerinde asgari ücret ortalama ücretin genellikle %40–50’si düzeyindedir, çoğunlukla mesleğe giriş ücreti olarak uygulanır, kısa sürede aşılması beklenen bir tabandır. Bu ülkelerde geçim yalnızca ücretle sağlanmaz. Vergi sistemi, kira piyasası ve sosyal destekler birlikte çalışır" diyerek durumu özetledi.
Mevcut ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve ücret dengeleri birlikte değerlendirildiğinde bir öngörüde bulunan Erdursun, "2026 yılı için asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında şekillenmesi muhtemel görünmektedir. Ancak bu rakamın tek başına geçim sorununu çözmeyeceği de açıktır" dedi.
Erdursun, yaşanan sorunun, asgari ücretin yüksek ya da düşük olması tartışmasından çok, asgari ücretin sistem içinde üstlenmek zorunda bırakıldığı aşırı rol olduğunu vurguladı.
Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL
Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL
Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL
Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak
(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)