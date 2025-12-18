Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan orta sınıf alarmı

“PEKİ ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?”

Mevcut ekonomik gösterge­ler, enflasyon beklentileri ve ücret dengeleri birlikte değer­lendirildiğinde bir öngörüde bulunan Erdursun, "2026 yılı için asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında şekillenmesi muhtemel görün­mektedir. Ancak bu rakamın tek başına geçim sorununu çözmeyeceği de açıktır" dedi.

