SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan orta sınıf alarmı

Aralık 18, 2025 09:12
1
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin sistemdeki rolüne ve taşıdığı yüke dikkat çekerek asgari ücret zammı için tahminini paylaştı.

 

2
asgari ücret zammı

Türkiye’de uzun süredir hayat pahalıysa, çözümün asgari ücret zammı olduğunun düşünüldüğünü belirten Erdursun, "Bu refleks ilk bakışta adil gö­rünse de, vergi, kira, gıda ve enerji politikaları aynı anda düzeltilmediğinde ücret skalası sıkışır, asgari ücret ortalama üc­rete yaklaşır, asgari ücretli sayısı artar, orta sınıf giderek erir" dedi.
 

3
as­gari ücret

SGK verilerine göre Türki­ye’de ortalama ücretin yaklaşık 30.000 TL seviyesinde olduğunu belirten Erdursun, as­gari ücretin ise 22.104 TL olduğunu vurguladı.
 

4
Avrupa'da asgari ücretin rolü

AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRETİN ROLÜ

Avrupa ülkelerinde asgari ücretin rolü hakkında görüş bildiren Erdursun, "Avrupa ülkelerinde asgari ücret ortalama ücretin genellik­le %40–50’si düzeyindedir, çoğunlukla mesleğe giriş ücreti olarak uygulanır, kısa sürede aşılması bek­lenen bir tabandır. Bu ülkelerde geçim yalnızca ücretle sağlanmaz. Vergi sistemi, kira piyasası ve sosyal destekler birlikte ça­lışır" diyerek durumu özetledi.
 

5
asgari ücret kaç lira olacak

“PEKİ ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?”

Mevcut ekonomik gösterge­ler, enflasyon beklentileri ve ücret dengeleri birlikte değer­lendirildiğinde bir öngörüde bulunan Erdursun, "2026 yılı için asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında şekillenmesi muhtemel görün­mektedir. Ancak bu rakamın tek başına geçim sorununu çözmeyeceği de açıktır" dedi.
 

6
asgari ücret

Erdursun, yaşanan so­runun, asgari ücretin yüksek ya da düşük olması tartışmasın­dan çok, asgari ücretin sistem içinde üstlenmek zorunda bı­rakıldığı aşırı rol olduğunu vurguladı.

 

7
Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan orta sınıf alarmı

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?


Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)

