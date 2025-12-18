17 Aralık Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sakıncalı…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
17 Aralık 2025 reyting sonuçları haftaya damgasını vurdu. Dizi severlerin nabızlarını yükselten akşamda Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sakıncalı isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Milyonlarca izleyici heyecan dolu sahnelere dalarken, bölümlerin sona ermesiyle “En çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…
17 Aralık Çarşamba akşamı Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Orhan, Kanal D’de Eşref Rüya dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda dün akşam Now TV’de beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan Sakıncalı dizisi erken yaptığı finalle son kez ekranlarda yer aldı…
Dün akşam Star TV’de Sahipsizler 42. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 8. Bölümüyle, Kanal D’de Eşref Rüya 26. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bunlarla birlikte Now TV’de Sakıncalı dizisi 5. Ve final bölümüyle son kez izleyicisiyle buluştu. Aynı zamanda dün akşam TV8’de MasterChef All Star, TRT1’de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 isimli yabancı sinema filmi, Show TV’de ise Sahte Kabadayı isimli yerli sinema filmi seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 17 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.