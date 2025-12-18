Menü Kapat
Magazin
Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle hapis talebi

"Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle hapis talebi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin İslamiyetin doğuşunu anlatan bir film üzerinden yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı aktarıldı.

YAVUZ KIRMA'YA HAPİS İSTEMİ

İddianamede, ayrıca, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı belirtilen şüphelinin, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar ile cezalandırılması talep edildi.

Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle hapis talebi
