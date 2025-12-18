Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle hapis talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin İslamiyetin doğuşunu anlatan bir film üzerinden yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı aktarıldı.

YAVUZ KIRMA'YA HAPİS İSTEMİ

İddianamede, ayrıca, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı belirtilen şüphelinin, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.