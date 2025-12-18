Galatasaray Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

Galatasaray - Başakşehir muhtemel 11'leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun grup maçları kapsamında oynanacak olan kritik mücadele bu akşam gerçekleştirilecek. Karşılaşmada iki takımda da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı futbolcular forma giyemeyecek. İki takımın da karşılaşmada rotasyon yapması bekleniyor. Taraftarlar tarafından ise Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Singo, Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu'nun sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Milli takımda olan Victor Osimhen, Lemina ve İsmail Jakobs'un yanı sıra bahis soruşturması kapsamında cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'da mücadelede yer almayacak.

Başakşehir'de ise milli takımda olan Operi ve Kemen kadroda yer almazken Deniz Türüç, Crespo ve Yusuf Sarı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın sakatlığından dolayı Günay Güvenç'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmada rotasyona giderek Davinson Sanchez'in yerine Arda Ünyay ile mücadeleye başlayacağı tahmin ediliyor. Ön tarafta ise Victor Osimhen'in milli takımda olmasından dolayı Mauro Icardi'nin ve Leroy Sane yerine ise Yunus Akgün'ün görev alacağı öngörülüyor.

Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Günay, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, FEsty Ebosele, Berat Özdemir, Umut Güneş, Fayzullaev, Eldo Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım