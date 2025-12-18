Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Arnavutluk Parlamentosu savaş alanına döndü! Meşale yakıp, başkana şişe fırlattılar

Arnavutluk Parlamentosu'nda yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun Anayasa Mahkemesi kararının ardından görevine iadesi, iktidar ve muhalefet arasında gerilime yol açtı. Milletvekilleri oturum başında meşale yakıp, Parlamento başkanına su ve plastik şişe fırlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 16:34

Parlamentosu'nda Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden biri olarak görülen Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun suçlamaları ile görevden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırma sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından görevine iade edilmesi, iktidar ve arasında gerginliğe yol açtı.

Ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) mensubu milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'nın (SPAK) Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanabilmesi için Arnavutluk Parlamentosu'ndan özel izin talep etmesi sürecinin açık ve şeffaf yürütülmesini talep etti.

Arnavutluk Parlamentosu savaş alanına döndü! Meşale yakıp, başkana şişe fırlattılar

OTURUMUN BAŞINDA MEŞALE YAKTI

Parlamentonun bu yılki son genel kurul oturumu olması nedeniyle Belluku dosyasının bugün gündemine alınmasında ısrar eden muhalif milletvekilleri, ön sıraları ve kürsüyü işgal etti.

Muhalif milletvekillerinden Belind Kelliçi de oturumun başında meşale yaktı. Bazı milletvekillerinin Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe fırlattıkları görüldü.

Oturum boyunca muhalif milletvekillerini uyaran Peleshi, genel kurula ara vermek zorunda kaldı. Çıkan olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Parlamentoda Haka dansı pahalıya patladı! Milletvekillerine tarihte görülmemiş ceza
Bulgaristan Parlamentosunun yeni Başkanı Nazaryan oldu
ETİKETLER
#yolsuzluk
#muhalefet
#Arnavutluk
#demokratik parti
#parlamento
#Belinda Belluku
#Papağan Medya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.