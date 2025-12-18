Arnavutluk Parlamentosu savaş alanına döndü! Meşale yakıp, başkana şişe fırlattılar

Arnavutluk Parlamentosu'nda Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden biri olarak görülen Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun yolsuzluk suçlamaları ile görevden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırma sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından görevine iade edilmesi, iktidar ve muhalefet arasında gerginliğe yol açtı.

Ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) mensubu milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'nın (SPAK) Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanabilmesi için Arnavutluk Parlamentosu'ndan özel izin talep etmesi sürecinin açık ve şeffaf yürütülmesini talep etti.

OTURUMUN BAŞINDA MEŞALE YAKTI

Parlamentonun bu yılki son genel kurul oturumu olması nedeniyle Belluku dosyasının bugün parlamento gündemine alınmasında ısrar eden muhalif milletvekilleri, ön sıraları ve kürsüyü işgal etti.

Muhalif milletvekillerinden Belind Kelliçi de oturumun başında meşale yaktı. Bazı milletvekillerinin Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe fırlattıkları görüldü.

Oturum boyunca muhalif milletvekillerini uyaran Peleshi, genel kurula ara vermek zorunda kaldı. Çıkan olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti.