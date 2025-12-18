Altın için kritik 2026 uyarısı! Şirin Sarı: Satın alanlar yıllarca bekleyebilir

Kategoriler
Altın fiyatları yıl sonuna doğru yön arayışına girerken uzmanlar yatırımcıları uyarıyor. TGRT Haber yayınına katılan Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, “Uzun süredir yükselen altın, 2026’da sert düzeltmelere açık hale gelebilir” derken, yüksek kâr vaadiyle yapılan altın dolandırıcılığına karşı da dikkat çekti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Şirin Sarı'nın altın yatırımcısına 2026 için kritik uyarılardan satırbaşları...
“Altın zirveden uzakta değil.
4330 dolarlarda 4380 dolar zaten tarihi zirvesi altınında.
Tabi yine süreç içerisinde iç ve dış kaynaklı kritik veriler var.
Şimdi iç piyasa ve dış piyasa altına biraz daha farklı bakıyor ya da profesyonel yatırımcı ya da daha amatör yatırımcı farklı bakıyor.
UZUN SÜRELİ YÜKSELİŞE DİKKAT!
Biz biraz daha yastıkaltında ya da altının her durumda yükseldiği için son yıllarda ve yıllardır altın bizim için biraz daha hem geleneksel bir yatırım aracı hem de ne olursa olsun yine sonuçta altın diyoruz.
Uzun süredir yükselen bir enstrümanın düşme ihtimalini düşünmemiz gerekiyor.
Ki altın 2008 krizinden sonra neredeyse 8-10 yıl arasında yatırımcısını bekletti. Enflasyon karşısında değer kazanamadı.
ALTININ REKORLAR KIRAMADIĞI BİR DÖNEM OLABİLİR
Yatırımcının 2026'da 2025 gibi tarihi zirveler görüyor olmanın yanı sıra belki bu biraz daha kısıtlayıcı olabilir.
Yani 2026'da daha sert satışlar, daha sert çıkışlar, altının rekor kıramadığı dönemler yaşanabilir.
Yani o düzeltme hareketini 2026'da bekleyebiliriz
ALTIN ALANLAR UZUN YILLAR BEKLEYEBİLİR
Bu da yatırımcının belki biraz altın portföyünü azaltması ya da daha temkinli olmasını gerektiriyor.
Çok fazla arka arkaya yükselmesi daha da devam edebileceği anlamına gelmiyor.
Belirli bir noktada da altın uzun yıllar bekletebilecek bir enstrüman haline de dönüşebilir.
Altın yatırımcısının buna dikkat etmesinde fayda var.
YÜKSEK KAR VAADEDEN KUYUMCULARA DİKKAT!
Tabii, şimdi yatırımcı ya da altın seven niye kuyumcuya gidiyor?
Kuyumcunun daha fazla mevduat faizinden özellikle daha fazla kar verebileceği beklentisiyle gidiyor ya da vaadiyle gidiyor olabilir.
Aslında bu hem kuyumcu için hem de vatandaş için bir suç niteliğinde.
BU YAPILAN SUÇ
Kuyumcu tefecilik görevi yapmış oluyor burada. Diğeri de bunu desteklemiş oluyor yatırımcı da. O yüzden bu bir kere suç. Bunu belki de bilerek ya da bilmeden yapıyorlar.
Tabii halkımız açısından altının çok değerli olması işte mutlaka altına altın katma vaadi kıymetli olabilir ama şunu unutmamak gerekiyor.
Kuyumcularda, tabi ki İstanbul Kuyumcuları ya da Kuyumcular Odaları'ndan resmi belgelerin olması gerekiyor. Tabi ki öncelikle güvenebilmeleri için.
KUYUMCULAR ALTIN SAKLAMA YERİ DEĞİL
Ama sadece altın alabilecekleri bir yer olarak görmeleri gerekiyor.
Bir banka ya da saklama kuruluşu değil resmi olarak.
Ve gerçekten de hem kuyumcuda hem de yatırımcuda suç işlemiş oluyorlar bir noktada böyle yaparak.”