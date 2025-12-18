DSİ 328 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı! İzmir, Ankara, Antalya, Bolu DSİ 328 personel alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından açıklanan bilgilere göre 328 personel alımı gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak. Vatandaşlar tarafından başvuruların başlamasıyla birlikte DSİ 328 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı merak edilmeye başlandı. DSİ 328 personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

DSİ 328 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

DSİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvurular KPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Tercih edilecek pozisyon için ÖSYM'nin resmi tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak aranacak. Ayrıca adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olma şartı da aranıyor.

DSİ tarafından açıklanan başvuru şartlarının tamamı ise şöyle:

"ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

5-2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak."

DSİ 328 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 128 mühendis, 2 tekniker, 3 avukat, 59 büro personeli, 121 destek personeli, 15 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımlarının gerçekleştirileceği il ve ilçeler şöyle:

"Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Çankırı, Bolu, Düzce, Adana, Hatay, Osmaniye, Samsun, Tokat, Amasya, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Antalya, Elmalı, Finike, Alanya, Manavgat, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Sivas, Suşehri, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş/Afşin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Aydın, Denizli, Muğla/Fethiye, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Kastamonu, Bartın, Kars, Iğdır, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale"

İZMİR, ANKARA, ANTALYA, BOLU, ADANA DSİ KAÇ PERSONEL ALACAK?

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir, Ankara, Antalya, Bolu ve Adana illerinde gerçekleştirilecek olan personel alımlarının sayıları ve kadro dağılımı şöyle:

İzmir DSİ Personel Alımı

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de destek personeli kapsamında 4 temizlik görevlisi işçi alımı gerçekleştirilecek.

Ankara DSİ Personel Alımı

Ankara'da DSİ mühendis, büro personeli ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kategorilerinden toplam 59 personel alımı yapacak. Bu alımların detayları şöyle:

İnşaat Mühendisi - 3

Elektrik-Elektrik Elektronik Mühendisi - 1

Harita Mühendisi - 1

Ziraat Mühendisi - 1

Meteoroloji Mühendisi - 4

Çevre Mühendisi - 3

Kimya Mühendisi - 2

Metalurji - Metalurji ve Malzeme Mühendisi - 1

Lisans( Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi) - 1

Önlisans (Adalet) - 2

Önlisans (Büro Yönetimi ve Sekreterlik) - 3

Önlisans (İşletme, Maliye, Muhasebe) - 12

Temizlik Görevlisi - 10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 15

Antalya DSİ Personel Alımı

Antalya'da DSİ tarafından destek personeli kategorisinde 1 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Bolu DSİ Personel Alımı

DSİ 328 personel alımı kapsamında Bolu'da büro personeli olarak önlisans mezunu işletme, maliye, bilgi ve belge yönetimi, büro yönetimi ve yönetici asistanı olarak 1 kişi alınacak.

Adana DSİ Personel Alımı

Adana'da 4 mühendis, 2 destek personeli olmak üzere DSİ tarafından 6 işçi alımı gerçekleştirilecek.