İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeler belli oldu! Ne Beşiktaş ne Kadıköy! İşte ev satışının zirvede olduğu ilçeler

İstanbul’da en çok konutun satıldığı ilçe olma özelliğini taşıyan Esenyurt 2025’in 11 ayında toplam 29 bin 449 adet satış işlemi gerçekleşti.

Merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme ile tercih sebebi olmaya devam eden Başakşehir listenin ilk sıralarında yer alırken, Bahçelievler ise merkeze yakınlığı ve ulaşım seçeneklerinin çokluğu ile öne çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise konut satışları Kartal, Pendik, Tuzla ve Kadıköy gibi sahil ilçelerinde yoğunlaştı.