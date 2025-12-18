İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeler belli oldu! Ne Beşiktaş ne Kadıköy! İşte ev satışının zirvede olduğu ilçeler

Menü Kapat
Aralık 18, 2025 16:20
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeleri gözler önüne serdi. Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı kentte özellikle son zamanlarda hem kullanım hem de yatırım amacıyla ev satışına oturan ilçeler ise dikkat çekti. Çünkü ilk sıralarda popülerliği ile dikkat çeken Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçeler bulunmuyor…

Kasım ayı konut satış verileri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre İstanbul’da Kasım ayı içinde 24 bin 234 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise İstanbul’da satılan konut sayısı 26 bin 320 olmuştu. Diğer yandan İstanbul’daki konut satışlarının en çok ilçede yoğunlaşması dikkat çekti….

İSTANBUL’DA EN ÇOK KONUT SATIŞININ YAPILDIĞI İLÇELER BELLİ OLDU!

İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçelere bakıldığında ilk 10 sırada yer alan ilçelerden 4’ü Avrupa yakasında yer alırken, en çok ev satışının yapıldığı ilçelerde 6’sı da Anadolu yakasında yer aldı. Listede Beşiktaş ilçesi yer almazken, kentin popüler ilçelerinden olan Kadıköy’ün son sıralarda yer aldığı görüldü. İşte satış adetleri ile İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeler listesi…

Esenyurt: 3.070 adet

Pendik: 1.185 adet

Başakşehir: 1.142 adet

Beylikdüzü: 1.085 adet

Bahçelievler: 1.041 adet

Kartal: 873 adet

Ümraniye: 824 adet

Kadıköy: 820 adet

Sancaktepe: 777 adet

Tuzla: 726 adet

İstanbul’da en çok konutun satıldığı ilçe olma özelliğini taşıyan Esenyurt 2025’in 11 ayında toplam 29 bin 449 adet satış işlemi gerçekleşti.

Merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme ile tercih sebebi olmaya devam eden Başakşehir listenin ilk sıralarında yer alırken, Bahçelievler ise merkeze yakınlığı ve ulaşım seçeneklerinin çokluğu ile öne çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise konut satışları Kartal, Pendik, Tuzla ve Kadıköy gibi sahil ilçelerinde yoğunlaştı.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI

Kasım 2025 itibariyle İstanbul’da en çok rağbet gören ilçelerdeki daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatları ise şu şekilde gerçekleşti:

Kadıköy: 144 bin 366 TL

Kartal: 66 bin 535 TL

Ümraniye: 63 bin 188 TL

Başakşehir: 60 bin 662 TL

Tuzla: 54 bin 353 TL

Pendik: 54 bin 270 TL

Sancaktepe: 46 bin 768 TL

Bahçelievler: 46 bin 419 TL

Beylikdüzü: 39 bin 812 TL

Esenyurt: 26 bin 828 TL

