İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeler belli oldu! Ne Beşiktaş ne Kadıköy! İşte ev satışının zirvede olduğu ilçeler

İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeleri gözler önüne serdi. Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı kentte özellikle son zamanlarda hem kullanım hem de yatırım amacıyla ev satışına oturan ilçeler ise dikkat çekti. Çünkü ilk sıralarda popülerliği ile dikkat çeken Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçeler bulunmuyor…
Kasım ayı konut satış verileri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre İstanbul’da Kasım ayı içinde 24 bin 234 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise İstanbul’da satılan konut sayısı 26 bin 320 olmuştu. Diğer yandan İstanbul’daki konut satışlarının en çok ilçede yoğunlaşması dikkat çekti….
İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçelere bakıldığında ilk 10 sırada yer alan ilçelerden 4’ü Avrupa yakasında yer alırken, en çok ev satışının yapıldığı ilçelerde 6’sı da Anadolu yakasında yer aldı. Listede Beşiktaş ilçesi yer almazken, kentin popüler ilçelerinden olan Kadıköy’ün son sıralarda yer aldığı görüldü. İşte satış adetleri ile İstanbul’da en çok konut satışının yapıldığı ilçeler listesi…
Esenyurt: 3.070 adet
Pendik: 1.185 adet
Başakşehir: 1.142 adet
Beylikdüzü: 1.085 adet
Bahçelievler: 1.041 adet
Kartal: 873 adet
Ümraniye: 824 adet
Kadıköy: 820 adet
Sancaktepe: 777 adet
Tuzla: 726 adet
İstanbul’da en çok konutun satıldığı ilçe olma özelliğini taşıyan Esenyurt 2025’in 11 ayında toplam 29 bin 449 adet satış işlemi gerçekleşti.
Merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme ile tercih sebebi olmaya devam eden Başakşehir listenin ilk sıralarında yer alırken, Bahçelievler ise merkeze yakınlığı ve ulaşım seçeneklerinin çokluğu ile öne çıktı.
Anadolu Yakası'nda ise konut satışları Kartal, Pendik, Tuzla ve Kadıköy gibi sahil ilçelerinde yoğunlaştı.
Kasım 2025 itibariyle İstanbul’da en çok rağbet gören ilçelerdeki daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatları ise şu şekilde gerçekleşti:
Kadıköy: 144 bin 366 TL
Kartal: 66 bin 535 TL
Ümraniye: 63 bin 188 TL
Başakşehir: 60 bin 662 TL
Tuzla: 54 bin 353 TL
Pendik: 54 bin 270 TL
Sancaktepe: 46 bin 768 TL
Bahçelievler: 46 bin 419 TL
Beylikdüzü: 39 bin 812 TL
Esenyurt: 26 bin 828 TL