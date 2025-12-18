Uyanık sürücü drone kamerasından kaçamadı! "Biniyorduk ne güzel ehliyetsiz, nazar değdi"

Kırıkkale'de drone destekli trafik denetiminde uyanık bir sürücü polislerin dikkatinden kaçmadı. Aracını durdukduktan sonra yolcu kapısından inen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kameralara yakalandı. 18 bin 677 TL idari para cezasına çarptırılan sürücü, ceza makbuzu ve trafik polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yediği cezanın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan genç, "Bir şey demek istemiyorum. Biz yandık siz yanmayın. Biniyorduk ne güzel ehliyetsiz, nazar değdi" ifadelerini kullandı.