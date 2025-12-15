BİLSEM ön değerlendirme sınavı 2025 ne zaman açıklanacak? BİLSEM takvimi

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarının bugün itibarıyla başlamasının üzerine adaylar BİLSEM ön değerlendirme sınavı 2025 ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. BİLSEM sınav takvimi de duyuruldu.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI 2025 NE ZAMAN?

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 aralığında uygulamalı ön değerlendirmeler alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi ise 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ön değerlendirme uygulamalarının sona ermesinin ardından sonuçlar duyurulacak.

BİLSEM TAKVİMİ 2025

10 - 13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

14 - 20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

21 - 27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

02 - 06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09 - 13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

16 - 27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan - 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6 - 10 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13 - 24 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz - 28 Ağustos 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Genel Zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ön değerlendirme uygulamaları il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenmiş olan merkezlerde yapılıyor. Tarihler ise 15 Aralık ile 20 Şubat aralığı olacak. Değerlendirme aşaması sonrasında 27 Şubat'ta hak sahibi olan adaylar ilan edilecek.