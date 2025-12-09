BİLSEM giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM ön değerlendirme uygulaması sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin özel yeteneklerini geliştirmesine fırsat sağlayan Bilim ve Sanat Merkezleri’ne her yıl belirli sayıda öğrenci kabul ediliyor. Bu yıl aday gösterme süreci 21-27 Kasım tarihleri arasında tamamlanırken randevular 8 Aralık tarihine kadar oluşturuldu. Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise belirlenen takvim doğrultusunda bugün öğrenciler ve aileleri ile paylaşıldı. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama…

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

MEB'den yapılan açıklamada " Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ALINIR?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Girişi üzerinden kullanıcı adı, şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte sınav giriş belgeleri görüntülenebilecek.

ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ESASLARI

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarında genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak uygulamalar elektronik ortamda tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel

değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.



BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



2025-2026 eğitim döneminde BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık -20 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ise 27 Şubat'ta ilan edilecek. Sonuçlara itiraz işlemleri ise 02-06 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. BİLSEM takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.