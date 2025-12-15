Ziraat Bankası konut kredisi kampanyası 2025: Konut kredisi ürün paketi nedir, şartları neler?

Ziraat Bankası kredi faiz oranları dikkat çekti. 50 bin lira ihtiyaç kredisi faizi 3,99 olurken aylık geri ödemesi ise 36 ay vadede 3 bin 94 lira oluyor. Ev sahibi olmaya hazırlananlar ise konut kredisi kampanyalarına odaklandı. Konut kredisi başvuru işlemleri şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Konut kredisi ürün paketi şartları ve başvuru detayları belli oldu. Taşıt kredisinde ise 1-48 ay vade aralığında müşteriler %3,19 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Peki Ziraat Bankası konut kredisi ürün paketi nedir? İşte, Ziraat Bankası’nın konuyla ilgili açıklaması…

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI 2025

Ziraat Bankası konut kredisi için bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan BES, AZG, Konut Sigortası, Kasko, Eşya Sigortası, Bankacılık Hizmetleri ücret Paketleri üzerlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabiliyor.

Konut kredilerinde vade aralığına göre faiz oranı değişim gösterirken 1-60 ay vade aralığında %2,69 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 2.49 faiz oranı imkanından yararlanabilecek.

Örneğin konut kredisinde 1 milyon lira 120 ay vadeyle kredi çeken kullanıcı 5 bin lira tahsis ücreti ödeyerek geri ödemesi aylık 26 bin 273 liradan kredi alabilecek.

Özel kampanyalardan yararlanılabilmesi için müşterilerin banka şubeleri aracılığıyla işlem yapması gerekiyor. Ziraat Bankası tüketici ürün paketi kredi detaylarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ VE TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI