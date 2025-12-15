Kayseri'de dehşet anları! Önüne kim geldiyse bıçakladı: Sokak kan gölüne döndü

Kategoriler
İstanbul
Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde yaşanan olay dehşete düşürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen E.D., yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Etraf kan gölüne dönerken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.P., İ.G. ve A.T., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ederken M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.