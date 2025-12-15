Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı'nın acı ölümü! Trafik kazasında can verdi

Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. 42 yaşındaki Özgür Çapacı kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaşanan feci kazada motosiklet devrilerek metrelerce savruldu. Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI ACI HABERLE SARSILDI

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.