10°
Aktüel
Gülşah Durbay cenazesi ne zaman, nerede olacak? Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu

Bir süredir kanser tedavisi gören Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi yürekleri yakarken taziye mesajları da paylaşılıyor. Sevilen belediye başkanı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sevenleri ise Gülşah Durbay cenazesi ne zaman araştırmasına başladı.

Gülşah Durbay cenazesi ne zaman, nerede olacak? Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu
tedavisi gören Gülşah Durbay, dün hayatını kaybetti. Binlerce kişinin yüreklerinin yandığı haberi sonrasında Gülşah Durbay töreni programı da araştırıldı.

GÜLŞAH DURBAY CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Hayatını kaybeden Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu. 15 Aralık Pazartesi günü 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Gülşah Durbay, doğduğu Şehzadeler'in Koldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Gülşah Durbay cenazesi ne zaman, nerede olacak? Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu

GÜLŞAH DURBAY CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Hayatını kaybeden Durbay için düzenlenen tören sonrasında naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecek ve öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak. Naası, Koldere Mezarlığı'na defnedilecek.

Gülşah Durbay cenazesi ne zaman, nerede olacak? Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu

GÜLŞAH DURBAY CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

Şehzadeler Belediyesi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Başkanımız Sayın Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'da Şehzadeler Belediyesi önünde resmî bir anma töreni gerçekleştirilecek ve töreninin ardından naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecektir. Öğle namazının ardından naaş Cumhuriyet Meydanı'na taşınacak ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Kıymetli başkanımızın naaşı Koldere Mezarlığı'na defnedilecektir."

Gülşah Durbay cenazesi ne zaman, nerede olacak? Durbay'ın cenaze töreni programı duyuruldu

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Gülşah Durbay öldü mü hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
#Manisa
#kanser
#vefat
#cenaze
#Gülşah Durbay
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Aktüel
