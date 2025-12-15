AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı meb.aol.gov.tr | MEB AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?

2025-2026 AÖL sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı da ziyaret edildi. 15 Aralık Pazartesi itibarıyla erişime açılacak olan sınav giriş yerleri belgesinin ardından adaylar için bekleyiş başladı. 3 oturum halinde gerçekleşecek olan sınav, 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce kişinin katılacağı AÖL sınavının giriş yerleri belgesi erişime açıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025

20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖL sınavlarında bekleyiş sürerken bugün sınav giriş belgeleri erişime bugün açılacak. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı Açık Öğretim Lise sınavlarının tarihinin duyurulmasıyla beraber sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyordu. Bugün yapılan duyuruya göre sınav giriş belgeleri erişime açıldı. AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 için BURAYA tıklayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK 2025?

2025 yılında 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 3 oturumluk sınav için günler kala sınav giriş belgeleri de erişime açılacak. Takvime göre 15 Aralık Pazartesi günü belgeler adaylar için erişilebilir olacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Bu yıl sınava katılacak olan adaylar AÖL sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi bekliyordu. 15 Aralık Pazartesi itibarıyla sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Binlerce aday https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden belgelerine erişebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenci Genel Bilgileri" alanının altında yer alan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranına tıklamalısınız.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025

Bu yıl uygulanacak olan sınavın tarihleri netleşti. Yapılan duyuruya göre AÖL sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. İşte AÖL sınav tarihleri ve oturum başlangıç saatleri:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da gerçekleşecek.