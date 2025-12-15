Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KYK burs zam ne zaman yapılacak? 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacak?

2026 KYK burs zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 3.000 TL burs ve kredi ödemesi gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burs ve kredileri zamlanacak. Yeni yıla sayılı günler kala öğrencilerin gündeminde KYK burs zammının ne zaman yapılacağı yer alırken, 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK burs zam ne zaman yapılacak? 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 15:33

yeni yıla sayılı günler kala gündemdekini yerini aldı. 2025 yılının son KYK burs ve ödemeleri geçtiğimiz günlerde öğrencilerin hesaplarına 3.000 TL olarak yatırıldı. Her yılın başında belirlenen KYK burs ve kredi ücretleri 12 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. 2025 yılının son KYK burs ve kredi ödemelerinin tamamlanmasının ardından ise 2026 KYK burs ve kredi zammı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler tarafından 2026 KYK burs zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak sorularının cevapları araştırılıyor.

KYK burs zam ne zaman yapılacak? 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacak?

KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

KYK burs ve kredi ödemelerin 2026 yılında yapılacak olan zammın 2025 Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi zamları 8 Aralık 2024 tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl ise aralık ayının sonlarına doğru 2026 KYK burs ve kredi ücretlerinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

KYK burs zam ne zaman yapılacak? 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacak?

KYK BURS, KREDİ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026?

KYK burs ve kredilerine 2026 yılında ne kadar zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi ücretleri ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.000 TL'den, 3.000 TL'ye, yüksek lisans için 4.000 TL'den, 6.000 TL'ye ve doktora için ise 6.000 TL'den 9.000 TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılı içerisinde 12 ay boyunca ise öğrencilere bu rakamlar üzerinden burs ve kredi ödemeleri gerçekleştirildi.

ETİKETLER
#öğrenci
#kredi
#kyk
#2026
#burs
#zammı
#Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.