KYK burs zam ne zaman yapılacak? 2026 KYK burs, kredi zammı ne kadar olacak?

2026 KYK burs zammı yeni yıla sayılı günler kala gündemdekini yerini aldı. 2025 yılının son KYK burs ve kredi ödemeleri geçtiğimiz günlerde öğrencilerin hesaplarına 3.000 TL olarak yatırıldı. Her yılın başında belirlenen KYK burs ve kredi ücretleri 12 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. 2025 yılının son KYK burs ve kredi ödemelerinin tamamlanmasının ardından ise 2026 KYK burs ve kredi zammı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler tarafından 2026 KYK burs zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak sorularının cevapları araştırılıyor.

KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

KYK burs ve kredi ödemelerin 2026 yılında yapılacak olan zammın 2025 Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi zamları 8 Aralık 2024 tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl ise aralık ayının sonlarına doğru 2026 KYK burs ve kredi ücretlerinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

KYK BURS, KREDİ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026?

KYK burs ve kredilerine 2026 yılında ne kadar zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi ücretleri ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.000 TL'den, 3.000 TL'ye, yüksek lisans için 4.000 TL'den, 6.000 TL'ye ve doktora için ise 6.000 TL'den 9.000 TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılı içerisinde 12 ay boyunca ise öğrencilere bu rakamlar üzerinden burs ve kredi ödemeleri gerçekleştirildi.