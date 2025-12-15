Menü Kapat
10°
 Hüseyin Bahcivan

Jasmine kaldırılacak mı, yasaklanacak mı? RTÜK tarafından açıklama yapıldı

HBO Max platformunda 12 Aralık tarihinde yayımlanan "Jasmine" adlı dizi ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) açıklama yapıldı. Başrolünde Asena Keskinci'nin yer aldığı yapım ile ilgili RTÜK'ün yaptığı açıklamanın ardından ise Jasmine kaldırılacak mı, yasaklanacak mı soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Jasmine neden inceleme başlatıldığı merak ediliyor.

Jasmine kaldırılacak mı, yasaklanacak mı? RTÜK tarafından açıklama yapıldı
15.12.2025
15.12.2025
HBO Max adlı dijital platformda yayımlanan Jasmine dizisinin sahneleri büyük tepki çekmişti. 12 Aralık tarihinde platformda yayımlanan hakkında açıklama yaptı. RTÜK tarafından yapılan açıklamanın ardından ise vatandaşlar Jasmine kaldırılacak mı, yasaklanacak mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

JASMİNE KALDIRILACAK MI?

RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Jasmine adlı dizi hakkında aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikler barındırması nedeniyle inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından dizinin akıbeti belli olacak. Henüz Jasmine dizisinin platformdan kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili RTÜK tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

JASMİNE YASAKLANACAK MI?

Jasmine dizisiyle ilgili RTÜK tarafından yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine!

Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/rtukkurumsal/status/2000519754121916595?s=20

